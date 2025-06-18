明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

王家晴任經理人 見盡球員發脾氣 肥仔封「翻版姜濤」 193添籃球紋身

【明報專訊】ERROR成員郭嘉駿（193）和梁業（肥仔）、COLLAR成員王家晴（Candy）與P1X3L成員歐鎮灝（George）等昨日出席Viu TV節目《公司逼我打籃球》記者會。曾是香港甲一籃球員的193因節目重拾籃球興趣，感觸良多，因而在左手臂添籃球紋身紀念。穿99號球衣的肥仔跟姜濤參加《全民造星》同number，被冠以「翻版姜濤」外號，大爆姜濤覺得好好笑。王家晴任籃球隊經理人，自爆見盡所有男藝人發惡鬧交場面，要做和事老勸交。

記者：鍾一虹

肥仔讚193今次跟教練改變打波習慣，球技變得更勁，193爆肥仔拍節目愈食愈肥，肥仔解釋：「打籃球講球速度和爆炸力，因為想做出成績，消耗體力更大，試過拍完比賽鏡頭，一停機攰到趴地，要食糖補充能量。」二人預告節目加插玩瑜伽，首嘗穿瑜伽褲，貼身效果增加「現代感」，肥仔笑說：「第一次著『現袋褲』，突顯重要部位，我毋須加墊，做空中高難度動作都冇問題，因為我筋軟。」

193拒跟姜濤維園打波

肥仔因穿99號球衣被冠以「翻版姜濤」外號，他稱姜濤知道此事，「姜濤覺得好好笑，其實拍節目時我被眾人睇低，但每次入球博得更大歡呼聲」。肥仔和193齊聲佩服姜濤球技精，無論遇到幾多對手攔截，都能隨手拋波入球，肥仔說：「姜濤都約過我去維園打波，大家各有各勁，都有粉絲來睇波。」193自爆曾拒絕姜濤打波邀約，「天氣熱，想去室內場打，好怕去維園打波，個個熱到除衫，個個滑嘟嘟好難埋身做攔截攻擊，我好保守，打波不會除衫」。

肥仔考車牌一take過

ERROR隊友何啟華（阿Dee）和吳保錡（保錡）無份拍節目，193解釋兩人不愛打藍球，保錡偏愛踢足球，阿Dee已貴為億萬票房演員，無謂騷擾他們，透露ERROR正籌備跟一名超級巨星合作，新歌正在填詞中。

肥仔表示最近跟姜濤的教車師傅學車，成功一次考獲駕駛執照，沒有向193借車嘗駕車樂，因對方擁有的座駕不適合他，曾因倒車撞跌途人的193忠告肥仔：「我提你，揸車一定要向前行，不要向後行。」他又爆下一個輪到阿Dee學車，若對方考牌失敗，定必取笑。

王家晴笑稱被騙拍節目

在城大修讀心理學課程的王家晴表示即將畢業，回想拍節目期間正值考試期，同時兼顧學業和事業，辛苦但很充實，她笑言被劇組欺騙，「話只扮演兩小時經理人角色，最後變球員落場集訓和比賽，幸好一眾男藝人沒有欺負我，劇組亦都好好，特別為我設計遠射3分波鏡頭，因為我闖不入男人堆鬥波」。

王家晴大爆拍攝期間見盡所有男藝人發惡畫面，「他們好像獅子，會發脾氣、鬧交，幸好球場事，球場了，打完波就冇事」。有沒有改變她揀男朋友條件，拒絕喜歡打籃球的男生？她笑說：「不會，只要現實不發脾氣就可以，我以前打籃球都躁底，今次拍攝沒有展露這一面，因為不夠一眾男藝人惡，反而變成和事老，負責勸大家冷靜。」

想在COLLAR騷表演打籃球

COLLAR將於8月底假亞博舉行《COLLAR“GAME ON”LIVE 2025》演唱會，王家晴表示下月投入排練，非常期待，「個人願望想在台上表演打籃球，或表演食極瘦叉燒，因為拍節目時經常食到叉燒好開心」。問到要不要為演唱會減肥？她表示一直都有準備，「相信練舞配合運動會事半功倍，打籃球和跳舞我都很享受，不過打波比跳舞消耗更大體力」。

相關字詞﹕王家晴（Candy） 梁業(肥仔) 郭嘉駿(193) 公司逼我打籃球

上 / 下一篇新聞