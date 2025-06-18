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娛樂

入職年半展現卓越領導能力 馬浚偉晉升新城廣播CEO

【明報專訊】馬浚偉曾是多棲藝人及製作人，去年1月轉跑道加入新城廣播擔任首席營運總監，上任約一年半，昨日新城公布馬浚偉晉升為行政總裁（CEO），新任命將於2025年7月15日起生效。馬浚偉加入新城多搞作，招攬昔日猛將回歸「開咪」加強陣容外，節目亦更多元化，又跟不同機構合作展商機。上月傳出馬浚偉有意從政，準備出戰12月立法會選舉，他承認獲業界朋友「鼓勵」但無意從政，並向新城「表忠」，他在新城工作好開心，無打算參選。

董事總經理宋文禧8月退休

新城的公告對馬浚偉大為讚賞：「在職期間展現卓越的領導能力、策略眼光以及對卓越的不懈追求，為新城廣播注入嶄新的活力與創意。馬浚偉積極推行數碼優化策略，並鞏固新城團隊精神與創意共融。」馬浚偉對升任CEO回覆傳媒表示：「首先，衷心感謝集團及管理層一直以來的信任、鼓勵與寶貴機會！同時，特別銘謝宋文禧先生在過去一年多的悉心教導與堅定支持。此外，更要向新城廣播每一位並肩作戰的兄弟姊妹，致以最深切的謝意！大家的付出與努力，是我們前進的基石。展望未來，我們必將更加團結，全情投入，上下一心，全力以赴，攜手打造更精彩、更具影響力的新城廣播，讓它時刻迸發無限可能！」昨日新城同時公布董事總經理宋文禧將於2025年8月1日正式退休，他將以顧問身分繼續為新城廣播提供專業意見至今年底。

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相關字詞﹕新城廣播CEO 馬浚偉

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