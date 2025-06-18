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娛樂

梁兆楹婚前所有資產轉母親 爆父親對伍富橋講最憎戲子

【明報專訊】伍富橋與富家女梁兆楹（Shirley）結婚3年，由於太太的家庭背景，伍富橋被指是「億萬駙馬」及食「軟飯」，加上太太的外形被網民指肥、醜成話題。前晚Shirley亮相ViuTV《晚吹—怨女俱樂部》受訪，就網民對她跟丈夫的惡意批評，如「抬上山可以食幾日」，她表示自己不是做幕前，不明何以被攻擊，後來想通了，是因為她的家底，「原罪都係因為錢啫，萬惡金錢大家都鍾意，我都鍾意，所以我接受囉」。

Shirley透露家人以前在澳門做賭業，小時候沒意識自己是富家女，記得父母在澳門工作，故每星期放假會被安排乘直升機到澳門聚天倫。

夫妻財政獨立沒聯名戶口

對於Shirley嫁伍富橋不獲父親認同，她爆父親在伍富橋面前說最憎戲子，做戲子的都是「鴨」，所以她結婚時只在家的花園擺了5圍，儀式中父親以腳痛為由不肯拖她進場，最後是伍富橋拖她進場，反之母親對她結婚的決定很支持。

Shirley被問到有否擔心被騙財？她表示婚前想過簽協議書，後來覺得沒有需要，因為她婚前在伍富橋面前將自己所有資產轉給媽咪，可算是淨身出戶。她跟丈夫是財政獨立，沒有聯名戶口。

與老公通電話淚流滿面

節目中Shirley跟老公通電話，說出心結時淚流滿面，覺得伍富橋娶她後做任何事也變得很難，伍富橋付出的努力是別人的120倍，但別人只覺得一切是她幫助的，覺得對不起老公。伍富橋回應太太稱，娶她後覺得人生道路更明確，想像不到如果沒有她會怎樣。主持人余迪偉被兩人的對話感動到喊。

娛樂組

相關字詞﹕梁兆楹（Shirley） 伍富橋

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