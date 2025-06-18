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娛樂

離婚官司再開庭 余思敏全程封口 鄭中基預告發聲明回應8000元贍養費

鄭中基現身家事法庭 將發聲明為8000元贍養費解畫 余思敏無回應提問

【明報專訊】現年53歲的鄭中基2011年再婚娶余思敏，婚後育有一子一女。去年8月鄭中基爆出「經理人風波」，他指控經理人何慶湘工作及道德操守有問題而終止合作；隨後鄭中基表示個人情緒及健康問題，決定暫停演藝工作到美國戒酒。今年初他鋪排復出，惟2月突傳與余思敏離婚，4月他憔悴現身灣仔家事法庭出席閉門聆訊，隨後傳出鄭中基給子女的贍養費為每月每人8000元。昨日鄭中基由父親鄭東漢陪伴再現身灣仔家事法庭，父子一起接受訪問，鄭中基表示稍後會發聲明澄清不實傳聞；余思敏也出席閉門聆訊，對所有提問皆不回應。

記者：柯美

攝影：劉永銳

昨早10時48分，身穿西裝、戴口罩的鄭中基（Ronald）在父親鄭東漢陪同下乘七人車現身灣仔家事法庭，就「解決子女安排的首次見面」出席閉門聆訊。鄭中基見在場傳媒即禮貌地連聲說「早晨」，然後步入家事法庭，聆訊於11時30分開始。鄭中基4月出席家事法庭聆訊後，有傳他給子女的贍養費為每人8000元，難以應付兩孩子日常開支，外界議論紛紛，認為鄭中基出手太低，又傳兩人因贍養費未能達成共識故鬧上法庭。

父相伴出庭 鄭：法官准我澄清

鄭中基與鄭東漢下午1時30分離開法庭，並接受傳媒訪問。問鄭中基是否傾撫養權問題？他說：「傾咗好多嘢，現在唔方便講，但遲啲會出聲明，因有很多不實報道；剛與法官申請，法官畀我澄清。」是否有關傳前妻余思敏向朋友吐苦水，表示鄭中基每月僅願付每個小朋友8000元贍養費？鄭中基說：「是其中一樣，我們會澄清。」現在是否爭取子女撫養權？他說：「這個唔講得住，處理中。我都尊重法庭，所以我之前一直沒跟大家講太多，等到今日（昨日）問准法官畀我講，先跟大家講，如果法官唔畀，我都唔能夠講。」小朋友心情有否受影響？鄭中基說小朋友OK。有否向小朋友解釋發生什麼事？他沒有回答。子女現在是否與他同住？他說：「一半一半。」是否待官司完結才復工？他未有回應。

鄭東漢呻法庭慶祝父親節

鄭東漢之前接受《明報》訪問，稱希望兒媳之間的事情不要影響其他人，問他是否受影響？鄭東漢說：「你見我企響度，你話呢？」他承認受影響，所以要出庭。今年父親節是否特別難忘？鄭東漢笑稱在法庭慶祝父親節，又表示有很多失實消息，所以他們要出聲明澄清。至於官司何時完結？他們表示不知道，並向現場傳媒說：「唔該晒，多謝關心。」隨即登上在門外等候的七人車離開。

余：唔方便講任何嘢

相隔15分鐘，略帶憔悴的余思敏在律師團隊陪同下離開法院，她逗留在大堂跟律師團隊密密傾，原來接載她的車輛未到，此時有記者問余思敏離開時可否在門外影張相，她搖搖頭。其後余思敏在女友人陪同下離開法院，記者追問她贍養費是否傳聞8000元、子女撫養權歸誰、會否出聲明及是否將復出等問題，她一慨不答，她說：「無嘢回應，唔方便講任何嘢，多謝關心。」然後登車離開。

余思敏曾是有線娛樂新聞主播，婚後專心相夫教子，離婚消息傳出後，有傳她計劃復出工作。鄭中基和余思敏受離婚影響，兩人明顯消瘦不少。

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相關字詞﹕離婚 余思敏 鄭中基（Ronald）

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