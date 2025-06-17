【開箱】《馴龍記》真人版跟足動畫 忠於原著已極好

善良發明家培育「龍」情

夢工場動畫《馴龍記》三部曲先後在2010、14及19年上映，全球票房共收16.3億美元（約127億港元），與其重啟再賺一筆，倒不如換個形式，由動畫版導演兼編劇甸迪布斯（Dean DeBlois）重新製作成真人電影，當年負責為維京人族長煞刀配音的《戰狼300》大隻佬謝拉畢拿（Gerard Butler）奉命回歸，親身演繹同一角色，保留原汁原味之餘，《接駁靈聲》馬臣泰晤士（Mason Thames）與《最後生還者》妮歌柏加（Nico Parker）扮演男女主角思噎仔和阿翠，則為觀眾帶來新鮮感。

新片故事幾乎跟足動畫，某些對白跟分鏡甚至一模一樣。電影由居住在百格島的維京人遭龍族夜襲說起，族長煞刀率領島民迎戰，其子思噎仔因天生瘦弱，空有創新思維，亦只能擔當補給角色。

事實卻是他發明的土炮武器，意外擊落傳說中的最強飛龍「夜瘋魔」，思噎仔原本可以一刀了結對方生命，但他生性善良，不喜殺戮，反而暗地為牠療傷，並替對方取名冇牙仔，一人一獸在相處過程中慢慢培養出默契和友情，最後在維京人直搗「龍穴」的終極大戰上，冇牙仔協助思噎仔擊敗殘暴巨龍，解放無辜受控的龍族，從此與維京人和平共存。

尊重生命與個人意願

《馴龍記》主題清晰，無論父子相處，抑或人龍共存，都離不開「尊重」二字。煞刀從不聽取思噎仔意願，只要求兒子服從命令，跟隨父輩舊路，以殺龍為終身事業，但他從未想過，其子擅長發明而非武鬥，夾硬上戰場只會淪為犧牲品；思噎仔自從跟冇牙仔建立友誼後，亦領悟出生存意義，就是成為人類與龍族之間的和平橋樑，制止無謂殺戮，這才是對彼此生命的最大尊重。

新片最可取之處，就是看似簡單，卻非所有電影公司都能遵從的四字真言：忠於原著。《馴龍記》動畫改編自英國兒童文學作家Cressida Cowell的同名繪本，故事內容精彩動人，真人電影只需「搬字過紙」，配合出色的視覺特技效果，把冇牙仔的表情和質感做到栩栩如生，已經無懈可擊，何須像《白雪公主》般畫蛇添足？事實上，同一成功方程式應用在《史迪仔》，截稿前全球票房收逾8.5億美元（約67億港元），已是最佳證明。

片尾彩蛋暗示拍續集

由於《馴龍記》動畫共分3集，不難估計真人電影叫好叫座，豈有不添食之理？加上片尾彩蛋片段出現思噎仔準備把冇牙仔的資料記錄在《馴龍寶典》內，暗示這對最佳拍檔將會再度登場，實在令人期待。還記得金像影后姬蒂白蘭芝（Cate Blanchett）曾在動畫《馴龍記2》聲演思噎仔母親，如果她能回歸演出續集，當然更具瞄頭，問題是今集煞刀聲稱妻子已遭殺害，才令他對龍族恨之入骨，如何令她「死過翻生」，便得靠甸迪布斯扭轉乾坤。

上映日期：6月12日