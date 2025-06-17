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娛樂

碧咸父親節不快樂 大仔夫婦拒祝福

【明報專訊】前日是父親節，本應普天同慶，英國「萬人迷」碧咸（David Beckham）與加拿大歌手Justin Bieber卻是例外，前者透過社交媒體上載多張家庭合照並留言：「人生最重要的事情，就是當上父親，無論發生什麼事，我都永遠支持你們。」其妻維多利亞（Victoria Beckham）、兒子羅密歐及告魯斯分別回應說「愛你」，唯恐大仔布魯克林（Brooklyn Beckham）與新抱妮歌拉佩斯（Nicola Peltz）充耳不聞，情况就跟碧咸夫婦早前生日，他倆愛理不理一樣。

自從去年8月兒子Jack出世後，Bieber一家三口今年首次共度父親節，傳因財困導致精神不穩的他在周日連發廿多個帖文，當中包括黑白自拍照加上「中指」表情符號，然後留言「我不是一個好欺負的爸爸」，感覺相當憤怒，有網民解讀為他不滿狗仔隊偷拍其子，因此模特兒妻子Hailey亦有點讚；亦有歌迷擔心他的心理狀態，認為他急需尋求專業輔導。

3年前患上失語症的《虎膽龍威》男星布斯韋利士（Bruce Willis），認知能力大受影響，他的大女露瑪（Rumer Willis）前日透過社交媒體上載合照，祝福布斯父親節快樂，語意卻很悲哀，她說：「今天（15日）很難過，很想跟你說話，聽你說生命的故事。但我知道，你不希望我難過，所以心存感激地提醒自己，你仍然在我身邊，讓我可以擁抱你，親吻你的臉頰，跟你講我的故事。」

相關字詞﹕父親節 布斯韋利士 Justin Bieber 碧咸

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