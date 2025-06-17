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娛樂

二宮和也要求尊尼喜多川道歉 42歲生日出書《獨斷與偏見》 未談性侵醜聞

【明報專訊】今天（17日）是日本男團「嵐」成員二宮和也的42歲生辰，趁機推出首本個人著作《獨斷與偏見》，透過文字剖白他踏入40歲後的人生觀與生存哲學。日前接受傳媒訪問時，談到書中提及他最想再見的人，竟是已故尊尼事務所創辦人尊尼喜多川，二宮希望對方能夠親自向他道歉，並對「應該道歉的人表示歉意」，但未明言是否跟喜多川捲入性侵事務所旗下藝人的醜聞有關。

文：蘇珮欣

二宮和也以「嵐」成員身分出道至今已有26年，歌影視三方面均有成就，曾演高收視劇集如《流星之絆》及《救參家族》，亦憑電影《給兒子的安魂曲》贏得日本電影學院獎最佳男主角，最近更化身「才子」，出版首本個人著作《獨斷與偏見》，源於2023年他離開尊尼事務所，自立門戶後與一名相識多年的編輯透過書信促成合作。新書去年4月開始創作，分成10個章節和100條問答，書內沒有照片，只用文字記錄二宮40歲後對自身與人際關係的深層反思。

受喜多川影響最深

被問到書中提及二宮最想再見的人是已故尊尼喜多川，後者於2019年逝世，4年後被揭發生前曾性侵事務所練習生的醜聞，受害者恐逾千，事件更惹起國際社會關注，最終尊尼事務所易名重組。二宮表示希望得到對方的道歉，藉以釋懷過去，並重新檢視未來。二宮接受日媒訪問時表示：「不能說他（尊尼喜多川）是我出書的契機，不過他是影響我最深的人，如果他沒有為大家造成困擾，我所屬的事務所也不會消失，我也不會走上獨立這條路。」二宮又指，「我希望他道歉，但那傢伙什麼都沒有說。對我而言，這與社會輿論無關，我只是覺得他從來沒跟我道歉，所以才會說出希望他對我道歉的話」。

二宮又稱喜多川在生時，二人經常吵架，「我喜歡發表意見，會將想法說出來。可能有些人不想說，或者不敢說，但對我來說這名字（喜多川）並非敏感話題，當記者問起時，自然而然就說出他的名字」。被問到如果真的有機會要求喜多川道歉，覺得對方如何回應？二宮坦言：「他應該會道歉吧，希望他對該道歉的人表示歉意。」

為隊友獨立感高興

書中談到二宮離開尊尼事務所，前年成立個人公司，工作環境出現變化，「過去幾年變得更有責任感，因為我會參與所有工作，終於知道拒絕（邀約）也是工作一部分」，還透露最近購入其代言企業的股票，並希望在60歲退休。

新書當然不乏有關「嵐」的話題，談到明年春天舉行告別演唱會後解散，二宮對身為「國民偶像」有何想法？「首先要做自己高興的事，才能感染身邊的人，也要聆聽別人的想法。如果能讓支持我們的粉絲開心、安心和安全就好了」。二宮又指隊友松本潤早前開設個人事務所，讓他感到高興，「不是因為不滿原本事務所，而是因為他理解自己的能力及立場後，作出自立門戶的決定，這一點讓我非常高興」。

二宮參演NHK電視台晨間劇《紅豆麵包》現正熱播，主演新片《8號出口》定於8月29日開畫，至於跟岡田准一及清原果耶等人合演影視串流平台Netflix日劇《武士生死鬥》，暫定11月上架，可見他離巢自立後，工作有增無減。

相關字詞﹕尊尼喜多川 日本男團 二宮和也

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