【娛樂場】「秦漢文脈影裡尋」 8片穿越古今重現歷史風雲

開幕電影《西楚霸王》（4K數碼版），由著名作家劉恒撰寫文學劇本，導演冼杞然聯同曉禾（何冀平）與施揚平編劇，呂良偉和張豐毅分別飾演項羽和劉邦，關之琳演美人虞姬，鞏俐飾演攻於心計的呂雉，講述項羽霸業的興衰，既有千軍萬馬的古戰壯觀場面，又有深刻描寫「楚漢相爭」如棋戰局的爾虞我詐與末路英雄的悲歌。《西楚霸王》6月28日在香港文化中心大劇院放映，特設映前談，邀請了導演冼杞然、攝影指導鄭兆強與動作指導江道海分享創作及製作點滴。

前世今生續姻緣

張藝謀與鞏俐主演的《秦俑》（2K數碼版）6月29日假香港文化中心大劇院放映，改編自李碧華同名小說並由她親自改編電影版，描寫張藝謀飾演因罪被活埋皇陵的秦代將領，與鞏俐分飾的古代童女和現代影星跨越時代的傳奇愛情，結合導演程小東風格凌厲而飄逸的動作場面，展現奇幻劇情，主題曲《焚心以火》由葉蒨文主唱，配合淒美的影像，令人難忘。《秦俑》獲第34屆亞太影展最佳剪輯和第10屆香港電影金像獎最佳電影配樂。

其他6部電影包括《夢中人》、《神話》、《三國之見龍卸甲》、《關雲長》，以及《赤壁》和《赤壁2：決戰天下》。區丁平執導的《夢中人》和唐季禮的《神話》同是穿越時代的愛情故事，前者講述周潤發和林青霞演一對前世在秦代恩愛纏綿的夫妻，今生在兵馬俑展覽重遇，與周潤發角色的未婚妻陷三角戀，譜出穿越古今的奇幻戀情。《神話》講述成龍飾演的考古學家與演科學家的梁家輝探秘時，意外發現因服下長生不老藥而長居在秦皇陵，金喜善演的前世情人朝鮮公主。

《三國之見龍卸甲》和《關雲長》均以三國時代的風雲人物為題材，前者改編導演李仁港的原著小說，以洪金寶所演的杜撰人物羅平安的視角出發，講述劉德華飾演的「長勝將軍」趙子龍由年輕到垂暮的生命章節，趙子龍晚年在鳳鳴山被圍困，與Maggie Q演的虛構人物曹操孫女曹嬰決一死戰，道出趙子龍壯志未酬、命運弄人的悲涼。

吳宇森線上映後談

《關雲長》由麥兆輝和莊文強聯合編導，以甄子丹飾演的關羽被姜文演的曹操俘虜期間，二人的恩怨為主線，仔細刻劃關羽悲劇英雄的一面。吳宇森執導，梁朝偉、金城武、張震和張豐毅主演的《赤壁》和《赤壁2：決戰天下》，將奠定三國鼎立局面的赤壁之戰分上下兩部搬上大銀幕，元奎帶領團隊精心設計的動作場面，結合氣勢磅礴的音響和視覺效果，重現這場家喻戶曉的戰役。部分場次設映後談，包括導演李仁港、吳宇森（線上），影評人登徒、舒琪、曾肇弘和皮亞主講。