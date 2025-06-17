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娛樂

VIVA成軍一周年互數 馬思惠愛鬥嘴 高妹李晞彤被嫌棄

VIVA成軍1周年 偶有鬥嘴但不記仇 4女互爆相處細節

【明報專訊】女團VIVA成軍一周年推出新團歌《不夠浪漫的我們》，成員姜咏鑫（Ada仔）、張鈊貽（VALC）、李晞彤（Carina）及馬思惠（Macy）坦承日常相處有意見分歧，經常鬥嘴，幸大家都不記仇，會將磨合看成互相了解的過程。張鈊貽最深刻在韓國受訓期間，與馬思惠因揀選舞蹈問題各持己見，「我想揀難度高的勁舞，她則覺得要揀穩陣舞，現在我終於明白她，但當時覺得她為何跟我想法不同。明白隊友想試有挑戰的舞蹈，但我想VIVA出道呈現最好狀態，盡快得到認同」。僵局持續半天，結果由李晞彤做和事老收拾，「我跟隊友逐個傾，然後將難度和穩陣的舞蹈結合」。

張鈊貽李晞彤「剝花生」睇熱鬧

馬思惠笑言跟隊友變熟絡，已了解大家的脾性，不過日前跟隊友坐車時，又忍不住因小事跟姜咏鑫鬥嘴，「我們閒聊時，Ada仔的說話不順耳，我跟她駁嘴，但落車後就冇事」。張鈊貽和李晞彤笑言見到隊友鬥嘴不會插口，只會在旁「剝花生」睇熱鬧，「以前遇事會屈埋，現在大家會直接表達」。

4女談到相處細節，高妹李晞彤常著高跟鞋，引起隊友不滿，張鈊貽笑言：「大家身高有差距，有點奇怪。」馬思惠形容李晞彤似一條筍，自爆：「我現在要著兩層內增高鞋墊。」李晞彤解釋著高跟鞋是造型師的安排，「每次影相我會蹲低身遷就大家，隊友笑我好大隻，身高好似變成我的缺點」。姜咏鑫笑稱有時服裝安排著平底鞋，突顯身形嬌小，有苦自己知，「我矮Carina半個頭，好以小婑人，都要考慮穿內增高鞋墊」。

馬思惠因經常「睇不到」、「聽不到」，隊友笑她似活在另一個空間，姜咏鑫說：「她經常聽不到我們說話，電話信息又看不到，我們要為她開一個新群組提示她。」李晞彤讚馬思惠生活上很獨立、有條理，不明白她為何在VIVA團隊內才會出現這些問題，初初曾誤會她刻意戲弄隊友。馬思惠解釋：「我要食維他命補一補記性，可能我有近視看不到她們嘴形說什麼，有時我真的聽不到大家說什麼。」

姜咏鑫自稱有文字恐懼症

姜咏鑫被指有脾氣，早上瞓醒時說話語氣很倔之外，回覆短訊很「省」，張鈊貽和李晞彤說：「她不覆信息或回覆信息很短，譬如OK，她只覆K字，會誤會她嬲。」姜咏鑫自爆面對文字有壓力，見到好多字感恐懼，「我寫信會喊，但語音通話冇問題」。

記者：鍾一虹

攝影：鍾偉茵

場地提供：Ladygourmand

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