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娛樂

《女神配對計劃》周日收視之冠 「翻版王浩信」冧掂羅毓儀入圍

【明報專訊】無綫戀愛真人騷《女神配對計劃》首播掀熱話，去年公開追求《東張西望》梁敏巧（Maggie）的「Babyface」黃先生前晚第二集登場。昨日無綫公布《女神配對計劃》最高收視18.7點（121萬觀眾），比首集增10萬觀眾，成周日收視之冠。

Babyface承諾不再追梁敏巧

對梁敏巧窮追不捨的Babyface節目中出動爆笑冧女絕招獲女神認證，有機會上前表白，深情向梁敏巧感謝鼓勵和包容，「我會不停進步，未來對你更好」。他為表決心，稱這是最後一次爭取追求對方，「如果今次失敗，咁就算數喇，我會尋找一段新戀情」。

主持林盛斌提醒梁敏巧若不撳燈，Babyface會在她的世界從此消失，眾人起哄叫她按燈。梁敏巧讚Babyface「係好好嘅人，可以做好朋友」，最終無按燈淘汰了他。Babyface眼泛淚光說感謝梁敏巧的鼓勵，感遺憾但已盡力，是時候邁向下一個階段；關嘉敏被Babyface一番話感動落淚。Babyface昨日在社交平台訴心聲：「總算結束這段旅程，正如我所講是時候結束，再見也是朋友，我們一齊為各自美好未來拼鬥。謝謝你Maggie，這段時光是互相進步的旅程，現在既是結束也是新的開始。」

前晚還有被封「翻版王浩信」林俊其向暗戀多時的羅毓儀表白，出場時未有開名說：「我覺得佢每做一件事都會好驚，同埋諗好多嘢，所以就阻住佢行前一步。但我想講你相信自己就可以，同埋如果可以嘅話，我想做你輔助。」羅毓儀零反應完全接收不到，葉蒨文見狀出手幫忙撳燈，讓林俊其有出場表白機會，她說：「我冇理由唔畀你爭取。」林俊其在主持引領下說出心儀女神是羅毓儀，羅毓儀感震撼：「我𠵱家個心跳得好快，我以為你講緊Step（李芷晴）。」

林俊其告白搞喊羅毓儀

林俊其表示喜歡羅毓儀成日笑，自言慢熱，希望對方讓他慢慢靠近。羅毓儀冧爆兼眼濕濕，因她的3個心動名額已爆滿，故動用「換人」權利，並為對方佩戴「心動頸鏈」。羅毓儀對於林俊其對自己的了解感動哽咽：「佢不單止睇得出自卑嘅我，我覺得佢直頭包容咗呢樣嘢，甚至乎係因為呢樣嘢鍾意我，估唔到會有人鍾意咁樣嘅自己。」

娛樂組

相關字詞﹕林俊其 羅毓儀 梁敏巧 女神配對計劃

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