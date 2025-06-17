宣傳節目玩遊戲表現親暱 馮盈盈鄭衍峰否認翻撻

記者：林祖傑

攝影：劉永銳

過氣緋聞情侶馮盈盈和鄭衍峰同場毫不避忌，馮盈盈除翹住鄭衍峰手上台，玩食西瓜遊戲時又幫鄭衍峰抹嘴，勝出後更當眾抱抱。問二人是否翻撻？馮盈盈否認：「梗係冇啦，我們一向只是朋友，是他不肯上台幫手，我才夾硬拖他上台幫手當是生日禮物，贏了擁抱是隊友之間的友誼慶祝。」鄭衍峰強調跟馮盈盈一直是好朋友，「之前說我們合照尷尬，只是大家諗多咗」。

31歲馮盈盈趁最靚最fit留倩影

馮盈盈早前穿上性感服飾請女攝影師拍照賀31歲生日，承認特意留倩影，「覺得這段時間最fit、最靚，因為保持運動，有齊腹肌和馬甲線，不是為了這個節目，而是為了之後所有的節目，無論幾時都係咁fit」。

馮盈盈稱生日和家人慶祝，鄭衍峰一句生日快樂已足夠。對於留言「不再為他人而活」，馮盈盈解釋：「他人是指除了我以外的所有人，不論是網友、觀眾或不同人的想法，希望31歲給自己新方向，做多些鍾意做的事，所以分享出來勉勵自己，未來希望更投入教育公司的事業，還有藝人的身分，同步發展」。

陳懿德讚張馳豪身材勝羅天宇

陳懿德與黃婧靈表示不敢當節目的性感擔當，陳懿德稱性感擔當是無端端被叫除衫的張馳豪（Aska）。問相比緋聞男友羅天宇，誰的身材較好？陳懿德說：「羅天宇我唔係好知，所以我覺得係Aska。」黃婧靈笑稱拍攝時不停落雨，眾人不停說「天宇」路滑取笑陳懿德，陳懿德笑謂：「節目沒有他，但不停聽到他的名字，他可以攞番騷錢。」她表示羅天宇沒有禁止她性感，自詡是獨立現代女性。單身的黃婧靈自嘲比陳懿德更加獨立，又否認是「自動波」，節目中常被隊友叫出來玩，「真係『逼波』，逼我出去」。

陳懿德透露節目中與龔嘉欣、黃婉曼同組，稱大家都很期待看黃婉曼，卻逼她出來玩，「即係迫我出來獻醜，波波響我隔籬很震撼，真的認輸」。鄺潔楹表示節目中不用騷身材，自爆身材縮水，等保養得宜再騷。問男友可有投訴？她說：「咁又冇，可能唔覺呢！」早前她被指在街上行來行去睇舖位，鄺潔楹解釋當時是去食海南雞飯，經濟差未有計劃擴展時裝生意。

洪天明擬安排兩子內地升學

洪天明與周家蔚難得夫妻檔亮相遊戲節目，否認老婆樽領上陣，澄清不是他不批准周家蔚性感，是細仔不批准，「細仔好似管家，連媽媽著短裙都唔得，遺傳了母親的執著和容易發脾氣」。洪天明自認後生時體能好，現在年紀大拍完遊戲節目好攰，有心無力，周家蔚不認同，大讚老公，「我好欣賞佢仲好有力，仲勁過啲後生」。

洪天明透露之前與老婆為其他公司合演電視劇，承認很想回無綫拍劇，盼多些機會在港工作陪屋企人，「不過現在影視行業市道真的很靜，又忙於為『洪家班』的品牌產品於內地奔波，還計劃安排兒子到內地讀書，若實行就變了負責留港為品牌推廣的老婆做『太空人』，不過老竇（洪金寶）不是太想，因為不能經常與孫仔見面」。對於同場的大仔洪大仁被網民讚似韓仔，洪天明說：「哥哥是暖男，未來不想他入行，始終市道差，將來看大仔想不想繼承品牌工作，不過他未來的路，還是讓他自己選擇。」

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