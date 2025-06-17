李尚正盧頌恩出發越南拍外景 擔心被擄到柬埔寨詐騙園區

阿正手機不離身 向父母匯報行蹤

兩人承認有擔心安全問題，因近年從新聞報道睇到不少人被擄到緬甸、柬埔寨詐騙園區，妹頭說：「去湄公河都驚危險，坐船不知會載我們去哪裏，出發前媽媽語重心長叮囑我不要遠離大隊。」阿正表示平時拍攝會放低手機，此程要提高警覺，「我決定長開手機、機不離身，也向父母匯報行蹤」。妹頭幻想若被擄走兼遺失手機，情况會很絕望。阿正回應：「遇到這些情况要學講數，有手機才可找人求救畀贖金。（會否保護妹頭？）我不是搞呢科，盡量啦，我驚有承諾，萬一她被擄，我就上身。」妹頭笑稱自己是普通人沒價值，阿正是有腦之人處境較危險，有可能被捉去做網騙情人。

記者：鍾一虹