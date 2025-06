陳奕迅預告巡演終站推紀錄片 重溫7年跌宕歷程

《Fear and Dreams : NOW is the only reality》紀錄片,貼身地記錄Eason與團隊籌辦這次演唱會,7年來的心路歷程。Eason透露紀錄片始於2018年演唱會的概念萌芽,完整記錄了2018至2025年的巡演歷程,影片不僅捕捉了舞台上全力以赴的瞬間,亦真實拍下幕後鮮為人知的經歷與掙扎,「這也是給自己的一個禮物,紀念這7年來的特別時刻」。

8月銀河綜藝館舉行首映

紀錄片拍下Eason這7年間的喜怒哀樂,面對全球疫情阻隔、身體出現狀况、休克導致意外受傷及迎接各種挑戰。首映與分享會在銀河綜藝館舉行,公開售票,Eason會出席與觀眾暢談巡演點滴。

