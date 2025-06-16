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娛樂

【開箱】《一桿入魂》 發掘天才球手 中年失敗者博翻身

【明報專訊】影視串流平台Apple TV+產量難與Netflix、Disney+及Max等同行匹敵，但也出過佳作，電影代表有《心之旋律》，成為首部串流平台出品拿下奧斯卡最佳電影獎；劇集代表非《乜都得教練》莫屬，曾橫掃金球與艾美獎之外，明明說第3季結束，卻欲罷不能宣布開拍第4季，可見透過運動競技講人生的喜劇有市場，Apple TV+本月4日便推出同類型新劇《一桿入魂》（Stick），講述過氣中年職業高爾夫球手，發掘天才青年球員後，有機會重生的故事。

收徒弟重燃鬥心

《一桿入魂》由《極速傳奇：福特決戰法拉利》編劇積遜基勒（Jason Keller）創作及監製，集合《翻生侏羅館》奧雲韋遜（Owen Wilson）、《蟻俠》茱迪基亞（Judy Creer）、《兒凶：血色大門》彼得迪加（Peter Dager）、《隱閉中年》瑪莉安娜哲雲奴（Mariana Trevino）、《黃石》莉莉基（Lilli Kay）及棟篤笑藝人麥馬朗（Marc Maron）主演。故事講述Pryce（奧雲韋遜飾）曾是職業高爾夫球員，人到中年淪為高球用品推銷員，他的前妻Amber（茱迪基亞飾）更逼迫他盡快賣掉昔日愛巢。Pryce偶然遇見一名快餐店年輕員工Santi（彼得迪加飾），發現他揮桿有力且奇準，認為是不可多得的天才，遂聯絡其母Elena（瑪莉安娜哲雲奴飾），自薦當Santi教練，並帶他參加巡迴比賽。Elena要求他支付全額費用，並給她10萬美元。Pryce於是以房子跟Amber交換10萬美元，最終說服Elena母子一同參加巡迴賽。可是出師不利，Santi在首場比賽表現不似預期，Pryce的教導方法，更讓兩人不歡而散。Santi結識剛被解僱的調酒員Zero（莉莉基飾），反受到鼓舞，並勝出比賽。

據美媒報道，奧雲韋遜曾猶豫是否適合演這角色，因自己從沒學過高球這運動，加上天生左撇子，而球桿大多為用右手的人設計，但此劇創作人積遜基勒一直鼓勵他，後來也明白高球只是背景，實際還是談人生。反而劇中扮演天才球手的彼得迪加揮桿的鏡頭較多，認真受訓，務求做到似模似樣。

師徒有世代矛盾

《一桿入魂》第5集周三（18日）上架，才播到全劇一半。暫時在爛番茄網站專業評分得79%，成績不錯。普遍認為首3集確實令人想起《乜都得教練》，同樣有悲有喜。後者講對英式足球不熟悉的美國教練，帶着抑鬱症與離婚邊緣的傷痛，到異地教波，鬧出笑話外，也跟球會班主、球員等互相影響，各有成長。《一桿入魂》開首，Pryce憑三寸不爛之舌賣出球桿，是一個搞笑序幕；戲謔《風月俏佳人》等電影橋段，影迷更會心微笑；然後在連串笑料之中，滲出Pryce也有悲慘過去，如何由享負盛名的職業高球手，變成人到中年，在與前妻的愛巢「賴死」不走，連串罰單亦缺錢結帳，家中泳池鋪滿泥濘落葉如沼澤也懶得清理。Amber對他仍有感情，選擇離婚因為「不想餘生就是看着你浪費生命」。兩人的年幼兒子早逝，就是他一蹶不振的理由嗎？還是後續有更詳細交代？劇本套路幾乎肯定天才少年將成為他「重生」的動力，《一桿入魂》說教味其實少過《乜都得教練》，角色塑造也不像後者那樣漫畫化。

劇中特意安排Z世代跟中年人的差異與代溝來炮製笑料，首3集維持在Pryce與Santi之間的落差還可以，到Zero的出現，以及對Santi有重大影響，似乎劇中要描述的世代矛盾未必能討好各方，Zero這角色又是否只是中老年對Z世代的刻板印象？有一幕他們在巡迴球賽的路上，Pryce的多年拍檔球僮Mitts（麥馬朗飾）在烤肉，反資本主義常掛嘴邊的Zero，對食物不感興趣，Mitts以為她反對肉類，Zero解釋她只是反對工業化農業，然後指出畜牧業大約佔全球溫室氣體排放的15%，她不想成為共謀，Santi聞言本來想吃一塊，也立即放棄。Z世代無疑很容易在彼此身上找到同溫層，因此更好奇《一桿入魂》餘下集數，這對高球師徒會如何化解世代矛盾？

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