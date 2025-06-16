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娛樂

瀨戶朝香稱拍《不死情謎》無劇本

【明報專訊】《某年夏天》48歲女星瀨戶朝香2007年與男團V6成員井之原快彥結婚，育有一子一女，現年分別15歲及11歲。由於孩子日漸長大兼出國留學，瀨戶朝香去年復出拍劇，今年初參演《Ensemble》。

瀨戶朝香2001年曾來港伙拍黎明演出劉偉強執導的電影《不死情謎》。應日本電視台節目《Another Sky》邀請，早前重遊香港，節目前晚播出。

瀨戶朝香表示當年為了拍《不死情謎》，獨自在港個半月；又稱當時拍戲沒劇本，同場的《東京喰種2》山本舞香聞言大為驚訝，表示難以接受，覺得很恐怖。瀨戶解釋當年香港電影業很強大，害怕劇本外泄被抄襲，故拍攝當天才收到該日的劇本。她又謂當年僅24歲，要隻身到香港拍戲，起初並不願意，看過故事大綱後，覺得角色很有型，機會難逢才接拍。

節目訪問劉偉強尹子維

瀨戶朝香談到《不死情謎》有許多動作場面，「動作戲很難，當它是對白一樣死記，如今無法再拍動作戲了」。她稱當年在港拍戲很孤獨，痛苦時會致電媽媽說「想回家」。節目還訪問了《不》片導演劉偉強與演員尹子維，大談當年與瀨戶合作的感受。

瀨戶朝香節目中提及兩名子女，指他們數年前開始問「媽媽為什麼不工作？」鼓勵她復出。瀨戶相隔多年再拍劇，很驚訝現時無論演員或工作人員均拿着電子版劇本開工，已沒有印刷版的劇本。

相關字詞﹕不死情謎 瀨戶朝香

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