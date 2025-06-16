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娛樂

【娛樂場】英文歌《DADDY》 趙展彤伙父唱出親情

【明報專訊】先後參加無綫《超級巨聲》和ViuTV《全民造星IV》的趙展彤（VAL），相隔兩年再推出英文歌《DADDY》，一手包辦曲詞，加入父女日常趣事；適逢父親節，希望透過新歌表達對爸爸的愛意和感謝，尾段更邀得父親合唱。

趙展彤透露從小常跟爸爸一起唱歌，是他們的共同興趣，父親沉默寡言，音樂是他的唯一抒發，想了很久終有一首屬於父女的合唱歌。她盼能在父親節透過《DADDY》的歌詞，表達珍惜父女情，「細個沒有好好把握同爹哋相處的時間，注重朋輩關係，要求爸爸不要再接我返學，隨着日漸長大，見到爹哋臉上皺紋愈來愈多，開始後悔之前放棄了這麼多可以跟他相處的時光」。

父錄音表現緊張

趙展彤稱今次撇開商業考慮做歌，「出英文歌對我來講錄音時會簡單些，因為細個多聽英文歌，成個flow會順一點，似自己最鍾意的風格」。她透露爸爸未有抗拒「父女檔」合作，「佢應該想同個女在音樂上有交流，因為佢好鍾意音樂，後生時唱Opera（歌劇），不過首次『獻sing』嘅爹哋比較緊張，雖然佢只唱一句，但錄音比我想像中耐」。

拍MV趁機「𥄫仔」

新歌MV找來一名俄羅斯導演執導，趙展彤讚對方思想及想法很新穎，天馬行空的創作很出色，還有3名外籍男子參與拍攝，趙展彤笑稱可趁機開心「𥄫仔」，又稱估不到父親是好戲之人，「好多時導演叫他做的他都做到，沒想過爸爸好有『戲』，初次嘗試來講算好勁」。其中一場與爸爸共舞的場口，趙展彤笑他跳舞時樣子很尷尬。

談到父女情，趙展彤表示爸爸屬嚴父，希望她努力讀書，不要經常打機，「偏偏嗰時好鍾意打NDS，成日要避開他，偷偷打機」。她難忘有次被父發現打機捱罵，笑言「我為了打機扮去廁所，將NDS塞入內褲，再入廁所打機，之後更變成習慣」。

趙展彤早前於網上徵集新歌宣傳方法，收到近百建議，有歌迷提議快閃街頭busking，巡迴18區邊走邊唱新歌，找產品代言連繫新歌等，以及找其他歌手一齊拍cover。她將會伙《聲夢傳奇2》彭家賢、侯雋熙、陳昊廷、江廷慧和李茵彤組成的Plan V合作，另外會與教會牧師拍片。

相關字詞﹕全民造星IV 趙展彤

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