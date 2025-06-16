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娛樂

盧瀚霆自爆被「私追」偷拍家居內褲look

【明報專訊】MIRROR成員盧瀚霆（Anson Lo）近日接受電台訪問宣傳新歌《你都有今日》，自爆曾被粉絲「私追」偷拍家居生活照，嚴重侵犯私隱，「住舊居時，收到一名粉絲私訊說偷影我家，雖然有層紗，不過可看到我只穿內褲。以前一個人住，在家只穿內褲好正常，對方還說『你要小心，否則就會畀人影』」。他雖覺得該名粉絲是善意提醒，但已嚇得不敢再打開窗簾，後來覺得屋內欠陽光令氣場變差，才重新打開。

Anson Lo呼籲粉絲不要偷拍，或利用這些照片來衝擊他，又承認不時需回應網上言論或是非感疲累，舉例某些Haters負評，「瘦的時候話你好瘦、好乸形，大隻的時候又話你『賣肉』。早前穿較緊身的舞台服裝演出，被諷『又暴露喇』。穿短袖衫都暴露？每個男仔日日都穿短袖啦！」他認為穿衣視乎喜好和場合需要，又沒有傷害到別人，強調會繼續做自己。

Anson Lo稱今年是MIRROR出道以來，12人一起工作或演出最少的一年，因要集齊12人有難度，公司亦希望他們各有不同範疇發展。他預告今年12月初聖誕節前將舉行第二次個人演唱會，暗示公司要保持神秘感，暫時不能公布確實日期，「公司讓我提及是12月，已經是天大恩賜和踩界，粉絲如果想捧場，最好預留整個12月」。

娛樂組

相關字詞﹕盧瀚霆（Anson Lo）

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