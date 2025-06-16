盧瀚霆自爆被「私追」偷拍家居內褲look

Anson Lo呼籲粉絲不要偷拍，或利用這些照片來衝擊他，又承認不時需回應網上言論或是非感疲累，舉例某些Haters負評，「瘦的時候話你好瘦、好乸形，大隻的時候又話你『賣肉』。早前穿較緊身的舞台服裝演出，被諷『又暴露喇』。穿短袖衫都暴露？每個男仔日日都穿短袖啦！」他認為穿衣視乎喜好和場合需要，又沒有傷害到別人，強調會繼續做自己。

Anson Lo稱今年是MIRROR出道以來，12人一起工作或演出最少的一年，因要集齊12人有難度，公司亦希望他們各有不同範疇發展。他預告今年12月初聖誕節前將舉行第二次個人演唱會，暗示公司要保持神秘感，暫時不能公布確實日期，「公司讓我提及是12月，已經是天大恩賜和踩界，粉絲如果想捧場，最好預留整個12月」。

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