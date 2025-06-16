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娛樂

周吉佩忘廣州開騷票價 詹天文稱3小花演唱會物超所值

【明報專訊】周吉佩、 詹天文（Windy）、張馳豪和羅啟豪等昨日到尖沙嘴出席新城電台舉辦的父親節活動，周吉佩表示因工作要到晚上才能與家人食飯慶祝，子女已提早送上父親節禮物，「兒子送了用紙筒自製的like手勢獎項，女兒用紙黏土做了好爸爸獎項，我未瞓醒就被嘈醒，不過都開心，他們從小至今送給我的禮物一直有保存」。

周吉佩稱已知張與辰租住了其他地方，放棄他想放租的「風水屋」，「我知他需要一個大衣帽間，相信我的單位幫不到他，但沒有阻礙我的搬屋大計，睇下有冇第二個歌手租，或者租畀黃博吧」。他承認認識被指是張與辰的同性密友Kelvin，稱張與辰比賽時已介紹過對方是馬來西亞公司的同事，還很支持他，所以Kelvin來港都有合照，不清楚二人是否同性密友，「完全沒有見過他們有親密舉動」。

詹天文上月舉行簽唱會門票定價1480元惹熱議，更被拿與謝霆鋒演唱會比較。她認為簽唱會與演唱會性質不同，價格是公司安排，她只負責做好表演，「下月我和姚焯菲、鍾柔美3小花一起在廣州開騷，門票499人民幣（約545港元），物超所值」。同期亦在廣州開騷的周吉佩笑道：「門票價錢唔記得，不過是否打對台冇所謂，百貨應百客，最緊要完騷大家一齊約埋食飯慶功。」

記者：林祖傑

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