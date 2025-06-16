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娛樂

林保怡不介意張振朗齊封視帝 陳自瑤稱不知王浩信何時回港

【明報專訊】林保怡、張振朗、陳自瑤、黎澤恩和張松枝等昨日宣傳無綫劇《刑偵12》結局篇，現場播放花絮相和預告片外，眾演員大玩遊戲示範人格解離演技。林保怡與其角色「人格之一」的張松枝左右同步用假刀扮插張振朗臀部，張振朗忍不住笑大叫「爽」。張振朗與黎澤恩拿槍扮對峙，兩人露出令人心寒眼神和詭異笑容，非常入戲。

林保怡跟粉絲書信來往

林保怡和張振朗異口同聲表示《刑偵12》劇本跟他們以前拍過的劇集不同，愈近結局愈多高潮出現，謎團逐一解開，帶來不少驚喜。林保怡獲一班女忠粉到場為他舉牌打氣，透露一直沿用書信來往跟粉絲保持聯絡，「粉絲寫信給我，我親筆回信才夠誠意，她們通常會寫好的評語，不過我也喜歡看負評，睇佢哋講得啱唔啱」。張振朗自嘲筆迹麻麻，擔心寫信被粉絲發現，對他的幻想破滅，因此無意效法。林保怡稱難得找到像張振朗夾得來的拍檔，若有機會不排除日後再合作，視乎大家檔期。對於觀眾大讚他們均是好戲之人，可以一同角逐視帝，張振朗稱暫時未想過冧莊，林保怡則對爭獎沒有太大所謂，誰得獎也一樣開心，笑言不介意與張振朗一齊得獎，兩人會互投對方一票。

陳自瑤避談女兒有否送父禮物

陳自瑤知道很多人追看《刑偵12》感高興，劇中角色較柔弱，不似以前演性格倔強，如果《刑偵12》有機會開拍續集，想挑戰演人格解離角色，相信會好好玩。昨日是父親節，陳自瑤表示因要出席活動和開會，交由家人陪囡囡，老公王浩信不在港，未能慶祝。問到會否補祝？她說：「應該會啩，因為佢成日唔喺香港，都唔知佢幾時喺度，囡囡唔會因為咁而失望。」女兒可有準備禮物送給父親？陳自瑤避談：「好啦，答咗唔再答。」她轉話題稱考慮暑假帶囡囡去旅行。最近有網民翻出她未入行前的舊照，陳自瑤驚訝女兒愈大愈像她，「當年有baby fat，面形超級圓，女兒看我的舊相也覺得她似我」。

記者：林蘊兒

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