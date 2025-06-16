林德信稱林子祥身體好 三代同堂賀父親節影全家福

稱林子祥享湊孫樂

林德信今年首次和女兒慶祝父親節，透露太太代女兒送了網球衫做禮物，亦相約爸爸林子祥一起食飯慶祝，最主要是安排三代同堂影相留念，「我和女兒一起製作父親節賀卡送給爺爺，由女兒畫畫，我貼了很多囡囡的相片，相信爺爺會鍾意」。他稱林子祥湊孫湊得好開心，見父親由心笑出來的樣子，是他從沒預期。

問可有計劃生多個讓林子祥笑更多？林德信說：「都想，但要搞掂好自己事業先，我會努力工作賺多啲錢。」對於林子祥早前與車婉婉合照，被網民指歪面擔心其健康，他強調林子祥身體狀况好好，「爹哋OK的，我覺得他應該要唱多啲歌，在台上最表現到身體健康，愈唱愈健康」。

陳豪稱為家人捱得幸福

陳豪特地帶同媽媽到場，透露父親節要開工，兒子要學冰上曲棍球，女兒上堂學體操，食飯慶祝也要互相遷就時間。他已收到子女親自製作的父親節賀卡，感到十分窩心，「寫住知道爹哋做嘢好辛苦，唔緊要，不用咁辛苦，最緊要有我就得，還惜了我一啖，個個都咁冧」。陳豪稱之前忙拍劇，今個月則忙拍廣告。會否買禮物獎勵自己？他笑說：「不會，要儲錢供奉小朋友，啲錢不可亂用。」工作多是否紓緩不少壓力？陳豪說：「大家都知我捱得辛苦，冇乜所謂，我係捱，但我幸福，3個小朋友加一個大天使（陳茵媺），我願意！」

記者：林祖傑