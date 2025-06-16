明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

59歲郭富城開心承認再做爹哋 拒透露第三胎性別 稱「乜都接受」

郭富城認老婆方媛懷有「三寶」：屋企愈多小朋友愈開心

【明報專訊】59歲兩女之父郭富城昨日父親節出席活動，承認太太方媛懷第三胎 ，難掩喜悅說：「我再做爹哋啦，屋企愈多小朋友愈開心。」至於會否打破「四大天王」的外父命格？郭富城說生仔生女隨緣，「睇上天安排，我乜都接受」。方力申今年2月情人節宣布跟女友葉萱（Maple）結婚，昨日在社交平台報喜：「我將要做爸爸了！」

記者：鍾一虹

攝影：鍾偉茵

郭富城與太太方媛育有兩女，分別7歲Chantelle（郭詠希/大寶）和6歲細女Charlotte（郭詠萱/二寶），日前方媛著鬆身衫，滲孕味跟老公到馬場欣賞賽事。郭富城昨日到尖沙嘴出席主演電影《無名指》謝票活動，被問是否有「三寶」？他笑笑口默認：「開心事，太多就不講，我不嬲都話屋企愈多小朋友愈開心。（大寶二寶知不知做家姐？）知知哋。」

碰巧方力申亦在社交平台公布太太有身孕， 郭富城說：「是一件開心事，要恭喜他。」他在傳媒一再追問下，終公開承認：「我都再做爹哋，好開心，我一直都講係天賜禮物，我鍾意熱鬧，多個小朋友我係好願意。」

望女兒畫作成工作動力

「四大天王」張學友、黎明、劉德華和郭富城巧合都育有女兒，被封外父命，郭富城未肯透露胎兒性別，「一直都話隨緣，睇上天安排，我乜都接受」。他認為父親節要開工都是開心事，因為自己是一名熱愛工作的爸爸，晚上約了妻女食晚飯，女兒已率先送禮物，畫了一幅肖像畫給他，「個神髓畫得好似我，臨近演唱會就畫動感的我，平時畫我靜態，動靜皆宜，我會放幅畫在工作間，做到攰就望一望幅畫，畀動力我繼續做」。他表示最近忙於電影宣傳，7月又到澳門開演唱會，妻女到時會捧場，暑假會讓兩個女盡情去玩。

郭富城說年多前拍《無名指》，因題材寫實而打動他答應演出，很開心今次跟美國讀完電影回來的導演孔令政合作，藉此支持新導演，又讚新一代演員許恩怡遺傳媽媽柏安妮優良基因，不但有美貌，演戲亦有潛質，今次跟對方演父女，另與鮑起靜（鮑姐）有一段母子情，加上他的角色是壁球手，過程中挑戰大，「如何演繹18歲女兒的爸爸，才說服觀眾感受到零差距呢？都要摸索。其實我和鮑姐合作過很多次，每次感受不同，今次演得比較外露，很有火花。開戲前又搵教練學打壁球，體能消耗大，又驚打傷對手，幸好我18歲時接受乒乓球訓練，所以比較易上手」。他希望藉《無名指》帶出正能量，鼓勵正面對困難的人，以及電影同業。

方媛送尿片給朋友漏口風

許恩怡表示戲中演肌肉萎縮症病人，難度很高，感激郭富城拍戲時的關顧，有時覺得她可以做得更好，會向導演提出多拍一次，她笑說：「我演技好渣，有些二人對談戲分，我感動不到他，他會直接講，建議我換個語氣再做，很難得郭富城陪我再做好一點。」她笑稱媽媽柏安妮未曾和郭富城拍戲，這方面自己比較叻。

方媛昨日在社交平台貼生活日常片，透露為女兒準備早餐和送返學，趁空檔跟朋友見面，送初為人母的朋友初生嬰兒尿片做禮物，還漏口風：「說不定以後自己的寶寶也可以用得上。」

方力申婚照舊圖添人仔公布喜訊

方力申今年2月公布跟葉萱的婚訊，上載美國Santa Monica海灘的摩天輪風景照，畫上兩個火柴人公仔告訴大家他在那裏求婚兼結婚。昨日父親節，他用舊圖在兩個火柴人中間加了一個小火柴人，寫道：「我將要做爸爸了，祝大家父親節快樂。It's a wonderfong life！我爸爸今年80歲，我祝爸爸身體健康，龍精虎猛。」方力申婚後回港出席活動時曾表示跟太太有生育計劃，會睇中醫調理身體，大爆葉萱想生女兒，而他想生兒子。

■更多娛樂猛料 ﹕ol.mingpao.com

相關字詞﹕懷孕 方媛 葉萱（Maple） 方力申 郭富城（城城）

上 / 下一篇新聞