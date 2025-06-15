明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

防彈少年團J-Hope演唱會7子「團聚」 柾國戴「親日帽」捱轟

【明報專訊】韓國防彈少年團（BTS）成員RM、V、Jimin及柾國日前退伍，只待Suga本月21日解除公益兵務，7子便可「團聚」重返樂壇。前日適逢BTS出道12周年，J-Hope在首爾舉行演唱會，邀請剛退伍的柾國及Jin擔任嘉賓，其餘4名成員是座上客，7子隔空「團聚」，令粉絲興奮不已。不過，柾國在綵排期間戴上印有「Make Tokyo Great Again」字句的帽子，遭網民炮轟他親日，最後要道歉平息風波。

文：蘇珮欣

BTS成員J-Hope今年2月起舉行世界巡迴演唱會《Hope On The Stage》，前日起一連兩天重返韓國高陽巿綜合運動場舉行最後一站。雖然下着毛毛細雨，但無礙J-Hope的熱情，加上當日是BTS出道12周年，J-Hope表示：「能在如此有意義的日子舉行演唱會，感到非常榮幸。」

發文道歉 稱已丟掉帽子

J-Hope邀請隊友柾國擔任表演嘉賓，二人合唱《I Wonder》，這也是柾國本月11日退伍後，首次公開表演，他表示非常想念粉絲，「大腦停止運轉了，心情緊張，時隔很久再次踏上舞台，感到非常開心」。Jin也是當晚的表演嘉賓之一，他與J-Hope合唱《Spring Day》，Jin稱站在粉絲面前，便會不其然緊張起來，「今日是特別的日子，覺得應該表演，所以拜託J-Hope（讓他演出）」。其後柾國再次登台與J-Hope及Jin合唱《JamaisVu》，其餘4名成員RM、V、Jimin及Suga沒有上台，但他們全程在觀眾席以示支持，並被J-Hope點名向粉絲派心心，7子隔空「合體」的場面，足以令現場氣氛高漲。

另外，柾國為演出綵排時，被拍得戴上印有「Make Tokyo Great Again」（讓東京再次強大）字句的帽子，似是特朗普去年競逐美國總統時口號「Make America Great Again」（讓美國再次強大）的變奏。有網民認為柾國帽子的句子含有政治意思，疑美化日本帝國主義及殖民主義，炮轟柾國「親日」。

事件發酵半日，柾國昨在社交平台Weverse發文道歉，「久違地與大家見面後，寫此文心情很沉重。綵排時我戴的帽子上的句子，讓很多人感到失望及不滿，真心對不起。我沒有充分確認文字所包含的歷史及政治意義，我的不足讓大家失望及受到傷害，再次表示歉意。我沒有辯解的餘地，是我不夠細心，今後會更加深思熟慮。目前帽子已丟掉，對於我的失誤，我會接受所有指摘和批評。再次表示歉意」。

另一方面，J-Hope前日推出新單曲《Killin' It Girl》，即拿下全球61個國家或地區的iTunes音樂排行榜冠軍。為了宣傳新作，他昨日亮相MBC電視台節目《全知干預視角》，公開不為人知的生活片段。

相關字詞﹕柾國 J-HOPE 防彈少年團 BTS防彈少年團

上 / 下一篇新聞