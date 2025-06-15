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娛樂

【娛樂場】《香港兒童國際電影節》 精選8部佳作迎暑假

【明報專訊】第九屆《香港兒童國際電影節》（KIFF）於7月19日至8月10日逢星期六、日舉行，在暑期精選來自世界各地適合親子兼娛樂與教育意義的電影，培養新一代觀影文化，讓電影成為具力量的媒介，啟發孩子以愛與勇氣迎接成長。

映後粵語導賞 新增剪接小學徒

今年KIFF將呈獻8部國際佳作，橫跨亞洲、歐洲、非洲及北美，以「愛．勇氣．成長」為主題的兒童電影與動畫，用影像說故事，啟發孩子面對世界的多種可能，帶領小朋友走進不同文化與成長故事的世界。每場放映後設15分鐘粵語導賞，特邀多名香港影視界重量級創作人，帶領小朋友深入電影世界。多名導演擔任嘉賓，包括黃修平、曾翠珊、張婉婷、陳詠燊、古本森及陳小娟等。兒童電影節還有小職員工作坊，讓家人與小朋友同參加，有戲院導覽、學習戲院內的基本運作，如帶位外，今年新增剪接小學徒，讓孩子深入電影幕後製作。工作坊在每場電影播放前或後一小時開始，約30至45分鐘，要預先向大會報名。

《太空夢飛行》打頭陣

開幕電影是加拿大的《太空夢飛行》（Space Cadet），全片無對白，獲2025年德國柏林影展新生代兒童片單元最佳電影提名。故事講述守護機械人一直照顧莎莉斯特，並幫助她成為出色的太空人。當莎莉斯特啟程往執行太空任務時，機械人留在地球。隨着時間流逝，機械人變得愈來愈孤單，只能回憶和莎莉斯特一起度過的開心時光。在遙遠的太空，莎莉斯特面對各種各樣的冒險和挑戰，直到一天，她被困在一顆陌生行星上，當危難來臨時，莎莉斯特回想起童年與機械人的段段回憶，那些溫暖的光芒指引着她。她能否依靠勇氣、智慧及愛找到回家的路？

《野草》是香港的故事，暑假的長洲是鬧市外的一片樂土，三個小孩一隻狗，趁着島上居民出門旅遊或舉家移民，偷偷闖進不同人的家中玩樂，也透過孩童的目光，暗中破獲了成年人世界的秘密，直至暑假結束，3個站在成長交叉點的孩子也迎來截然不同的命運，各自踏上不同的人生方向。

《百厭仔整蠱大作戰》愚人節闖禍

閉幕電影《百厭仔整蠱大作戰》（Prank），德語、中英文字幕。12歲中國交換生周希在愚人節惡作劇闖下大禍，不止連累了寄宿家庭，還把他們的兒子盧卡斯和他暗戀的女孩查莉，一起捲進一場充滿黑幫、鈔票及混亂的瘋狂冒險！黑手黨、饒舌幫，還有一對糊塗警察連番追逐，眼見事情愈鬧愈大，周希和盧卡斯只能聯手應戰。他們唯一的辦法，就是再設一個完美大騙局。

其他電影有經典之選《寶貝小豬嘜》，此片獲1996年奧斯卡金像獎「最佳視覺效果」。還有《娜維：給未來的我》、《小小畫家芙烈達》、《玻璃男孩》及《來自外星的女孩》。

電影節門票6月19日公開發售

相關字詞﹕娛樂場：第九屆香港兒童國際電影節

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