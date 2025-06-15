歐陽萬成棟篤笑開鑼 偶像黃子華驚喜捧場

歐陽萬成5場棟篤笑前晚於紅館開鑼，大批圈中人捧場，包括黃子華、林青霞、李克勤、古巨基、陳潔靈、金燕玲、蘇施黃、鄧麗欣、湯令山、王灝兒（JW）等。他的家人也到場支持，其父母更在謝幕時一同上台答謝觀眾。黃子華出現令全場觀眾大感興奮，他起身跟大家打招呼。蘇施黃在社交平台上載合照，寫道：「威出國際的香港出生/出道演藝人，第一個李小龍，第二個成龍，第三個Jimmy O Yang，真不容易。」

霸氣彈跳登場贏掌聲

首次踏足亞洲開騷的歐陽萬成，選擇以出生地香港為首個亞洲舞台。為了令香港觀眾更感親切，特別加入大量本地元素，並夾雜廣東話。他出場時，現場響起The Weeknd歌曲《Blinding Lights》，他選擇以「Beyonce式」霸氣彈跳登場，掌聲震撼紅館。

特別鍾意香港懷舊事物

歐陽萬成生於香港，13歲隨家人移民美國，於加州大學聖地牙哥分校主修經濟學，但對表演充滿熱情，畢業後放棄高薪厚職，開始棟篤笑生涯，在美國不同場地演出。Jimmy曾表示受黃子華啟發成為一名棟篤笑演員，擅長以文化差異、亞裔身分認同與移民經歷為題材，透過幽默方式講述自身的成長故事，使他在美國亞裔社群中深受歡迎。

歐陽萬成近日接受鄭裕玲主持的網上節目《The Do Show》訪問，表示特別鍾意香港的懷舊事物，返來香港好開心，「在香港開棟篤笑會有些壓力，因為香港人比較挑剔，但都是一件好事，我想做一個特別的騷，想挑戰用廣東話做」。他返港後到不同地方尋找靈感，然後加入演出部分。他開心今次在港開騷大家反應好，如日後再做巡演的話，都想再來港舉行，亦想做多些場數，讓更多觀眾看到，因有時在街上被要求合照後，都跟他說買不到票。

娛樂組