明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

張松枝戲裏兇殘戲外好爸爸

張松枝從影逾30年 由二世祖到大奸大惡 開啟事業黃金期

【明報專訊】有「綠葉王」之稱的58歲張松枝離巢無綫逾10年，今次參演劇集《刑偵12》飾演林保怡其中一個人格林昱水，個性殘暴，造型頹廢又兇惡，加上演技精湛，吸引觀眾成為談論焦點之一。他為角色刻意將自己摧殘，對於被封「反派專業戶」，他稱享受反派角色有更多發揮。現實中他是開通爸爸，與16歲兒子像朋友般相處，看到兒子生性都感欣慰。

記者：林祖傑

攝影：劉永銳

張松枝離開無綫13年，今次重返舊公司拍攝《刑偵12》，稱當初總監製鍾澍佳及監製巢志豪說有特別角色適合他，問有否興趣，他看了劇本覺得幾有趣，知道有林保怡演出更令他感興趣，考慮了兩三天便答應演出，最重要是找到演繹的方法。他感覺無綫現在各方面都進步了，拍攝手法較以前大膽，加上跟內地團隊合作，製作規模大，全部實景拍攝，打燈都是電影做法。至於與林保怡，之前曾合作電影，已有默契，原本對方任總監製的《嘆息橋》找他演出，但剛好跟內地劇撞期，未能合作。

為角色刻意摧殘自己

張松枝在《刑偵12》飾演性格兇殘的林昱水，造型留鬚、頭髮凌亂、眼有紅絲，形象鮮明。他看到造型時覺得好正，事前花時間留鬚，因此未能接其他工作，但覺得值得。他透露為刻意摧殘自己，將瞓覺時間顛倒，搞到自己精神欠佳，並多做運動揸乾自己，要角色出來有氣場。他看到網上評論都好正面，覺得他的戲好爆好堅，他感到開心，「以前都有認同我好戲，但咁亮眼是第一次，家人都有為我開心，希望我多些工作，不要常留在家中，積極搵錢」。

年紀愈大才是黃金期

張松枝昔日在無綫演過無數反派角色，認為都是小奸小惡，不似林昱水這種大奸大惡，他笑說：「我以前演好多二世祖角色，蝦蝦覇霸，一出來拍劇就成為『二世祖專業戶』，未做過窮人。之後都有演警察、廉署人員、消防員等紀律部隊角色，都一樣做到，現在再演二世祖都得，一樣咁開心，我鍾意做有變化角色，不鍾意每套劇都是一個樣，就算同一類戲，我都想有些改變，我是演員不是偶像，演員要去遷就角色，做到最似。」在無綫有七成角色都是反派，他覺得做反派也開心，可以磨練演技，演繹上有更多層次。

張松枝1994年入行，至今31年，憑演技獲封「綠葉王」。他表示以前想過做主角，在無綫做了18年，一直都未有機會，而且覺得到了一定年紀是否要再等下去？最後決定出去闖。有些事不能強求，那個時勢香港演員返內地工作都幾好，還可以拍戲，生活有改善。他在低潮時亦沒想過轉行，因鍾意做演員，現在他這個年齡層的演員較少，可以演父親，或年紀再大些演爺爺角色，年紀愈大機會愈多，現在才是黃金期，事業順利似剛起步。

與兒子相處如朋友

張松枝戲外是好丈夫、好爸爸，與太太結婚多年恩愛如昔，太太專心相夫教子，讓他安心在外面拼搏。他不飲酒亦很少蒲，不用工作便陪家人，跟16歲兒子相處融洽。他稱不是嚴父，是開通爸爸，會跟兒子像朋友般相處，也會聆聽及互相分享生活瑣事，就算在外地工作，都會透過視像溝通。他稱兒子好乖又生性，讀書成績好，不用他擔心。兒子對演戲有否興趣？他說兒子專心讀書，「有時會帶他去開工，讓他知道爸爸做什麼，亦問過是否鍾意做戲？他說拍戲咁辛苦，睬我都傻」。他希望兒子健康開心便足夠。

■更多娛樂猛料 ﹕ol.mingpao.com

相關字詞﹕刑偵12 張松枝

上 / 下一篇新聞