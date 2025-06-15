張松枝戲裏兇殘戲外好爸爸

記者：林祖傑

攝影：劉永銳

張松枝離開無綫13年，今次重返舊公司拍攝《刑偵12》，稱當初總監製鍾澍佳及監製巢志豪說有特別角色適合他，問有否興趣，他看了劇本覺得幾有趣，知道有林保怡演出更令他感興趣，考慮了兩三天便答應演出，最重要是找到演繹的方法。他感覺無綫現在各方面都進步了，拍攝手法較以前大膽，加上跟內地團隊合作，製作規模大，全部實景拍攝，打燈都是電影做法。至於與林保怡，之前曾合作電影，已有默契，原本對方任總監製的《嘆息橋》找他演出，但剛好跟內地劇撞期，未能合作。

為角色刻意摧殘自己

張松枝在《刑偵12》飾演性格兇殘的林昱水，造型留鬚、頭髮凌亂、眼有紅絲，形象鮮明。他看到造型時覺得好正，事前花時間留鬚，因此未能接其他工作，但覺得值得。他透露為刻意摧殘自己，將瞓覺時間顛倒，搞到自己精神欠佳，並多做運動揸乾自己，要角色出來有氣場。他看到網上評論都好正面，覺得他的戲好爆好堅，他感到開心，「以前都有認同我好戲，但咁亮眼是第一次，家人都有為我開心，希望我多些工作，不要常留在家中，積極搵錢」。

年紀愈大才是黃金期

張松枝昔日在無綫演過無數反派角色，認為都是小奸小惡，不似林昱水這種大奸大惡，他笑說：「我以前演好多二世祖角色，蝦蝦覇霸，一出來拍劇就成為『二世祖專業戶』，未做過窮人。之後都有演警察、廉署人員、消防員等紀律部隊角色，都一樣做到，現在再演二世祖都得，一樣咁開心，我鍾意做有變化角色，不鍾意每套劇都是一個樣，就算同一類戲，我都想有些改變，我是演員不是偶像，演員要去遷就角色，做到最似。」在無綫有七成角色都是反派，他覺得做反派也開心，可以磨練演技，演繹上有更多層次。

張松枝1994年入行，至今31年，憑演技獲封「綠葉王」。他表示以前想過做主角，在無綫做了18年，一直都未有機會，而且覺得到了一定年紀是否要再等下去？最後決定出去闖。有些事不能強求，那個時勢香港演員返內地工作都幾好，還可以拍戲，生活有改善。他在低潮時亦沒想過轉行，因鍾意做演員，現在他這個年齡層的演員較少，可以演父親，或年紀再大些演爺爺角色，年紀愈大機會愈多，現在才是黃金期，事業順利似剛起步。

與兒子相處如朋友

張松枝戲外是好丈夫、好爸爸，與太太結婚多年恩愛如昔，太太專心相夫教子，讓他安心在外面拼搏。他不飲酒亦很少蒲，不用工作便陪家人，跟16歲兒子相處融洽。他稱不是嚴父，是開通爸爸，會跟兒子像朋友般相處，也會聆聽及互相分享生活瑣事，就算在外地工作，都會透過視像溝通。他稱兒子好乖又生性，讀書成績好，不用他擔心。兒子對演戲有否興趣？他說兒子專心讀書，「有時會帶他去開工，讓他知道爸爸做什麼，亦問過是否鍾意做戲？他說拍戲咁辛苦，睬我都傻」。他希望兒子健康開心便足夠。

■更多娛樂猛料 ﹕ol.mingpao.com