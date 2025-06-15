出席《不赦之罪》謝票場 黃秋生自評表現一般

票房贏成龍「別開心太早」

秋生與蘇玉華連走10場謝票，蘇玉華稱很累，但值得，可以聽到觀眾分享，「每個地區的觀眾對電影的觀感都不同，觀眾之間又會互相討論，好有趣」。秋生希望有好票房，至於收幾多就交給主安排，「我難得有戲上映，當然要努力宣傳，後生的George那麼勤力，之前在街上派傳單，又赤腳抬十字架遊街，我不可懶惰」。該片上映6日票房逾百萬，超越成龍主演的西片《功夫夢：傳奇少年》。秋生說：「咁咪好囉，多謝，但只是講香港票房，《功夫夢》還有國際市場，別開心得太早。」

秋生估不到觀眾喜歡《不赦之罪》，「反應出奇地好，不停有人在社交平台大讚該片，好安慰。電影講寬恕，但我睇到的角度是救贖」。蘇玉華說不同觀眾看到的東西都不同，有觀眾說睇到母愛。今日父親節，秋生會在謝票中度過，因兩子不在港。他7月初開始為舞台劇《Di-Dar》排練，最擔心是跳舞，他笑說：「我踎低都有難度，點跳俄羅斯舞。」

記者：柯美