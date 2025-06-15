譚俊彥張振朗提議搞《藝員好聲音》 朱敏瀚不知JW有新歡

王灝兒（JW）傳有新歡是足球隊班主王至尊（Jim）。JW好友朱敏瀚稱不認識及未見過王至尊。有否覺得JW春風滿面？朱敏瀚稱成班人出街，JW總是非常開心，少傾感情事。會否約JW的新朋友一齊食飯？他說：「我們的『朋友谷』好鞏固，不隨便讓外人加入，除非一齊玩開的朋友。」他不覺JW近期才熱愛足球，對方曾在英國讀書，對足球有一定了解。若JW拍拖會替她開心。

曾展望擔心葉蒨文有壓力

曾展望在《女神配對計劃》公開追葉蒨文引起熱議，這對「愛．回家CP」人氣急升。曾展望表示沒想過大家那麼支持，公開追女仔感尷尬和怕醜，多謝網民想他們成為情侶，但感壓力，驚大家給好大壓力葉蒨文，「女仔被人講會有點不舒服，大家有聯絡傾偈，她對這件事都開心」。傳他們同居？他說大家好支持，幻想他們一齊是好事，但女仔聽到會有少少不開心，會叫她向好方面想，是大家支持。葉蒨文透露住址證明沒同居？曾展望指對方好驚，各女神要很大勇氣才能參加節目。與葉蒨文發展如何？他叫大家留意節目。對於獲公司力捧，他說感謝公司給予機會。

記者：林蘊兒