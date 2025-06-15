明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

譚俊彥張振朗提議搞《藝員好聲音》 朱敏瀚不知JW有新歡

【明報專訊】譚俊彥、張振朗、朱敏瀚、曾展望、梁超怡及鍾柔美等前晚演出無綫禁毒節目《一齊企硬．唔Take嘢》，兩視帝譚俊彥與張振朗壓軸合唱《壯志驕陽》，他們表示5年前已合唱過這首歌，希望以歌聲提醒年輕人不要吸太空油等毒品。他們曾合演《包青天再起風雲》及《拳王》，張振朗仍習慣稱呼譚俊彥「包大人」。他們提議公司搞《藝員好聲音》節目，找劉佩玥、劉穎鏇、郭柏妍等參加，讓大家有歌藝進步空間。

王灝兒（JW）傳有新歡是足球隊班主王至尊（Jim）。JW好友朱敏瀚稱不認識及未見過王至尊。有否覺得JW春風滿面？朱敏瀚稱成班人出街，JW總是非常開心，少傾感情事。會否約JW的新朋友一齊食飯？他說：「我們的『朋友谷』好鞏固，不隨便讓外人加入，除非一齊玩開的朋友。」他不覺JW近期才熱愛足球，對方曾在英國讀書，對足球有一定了解。若JW拍拖會替她開心。

曾展望擔心葉蒨文有壓力

曾展望在《女神配對計劃》公開追葉蒨文引起熱議，這對「愛．回家CP」人氣急升。曾展望表示沒想過大家那麼支持，公開追女仔感尷尬和怕醜，多謝網民想他們成為情侶，但感壓力，驚大家給好大壓力葉蒨文，「女仔被人講會有點不舒服，大家有聯絡傾偈，她對這件事都開心」。傳他們同居？他說大家好支持，幻想他們一齊是好事，但女仔聽到會有少少不開心，會叫她向好方面想，是大家支持。葉蒨文透露住址證明沒同居？曾展望指對方好驚，各女神要很大勇氣才能參加節目。與葉蒨文發展如何？他叫大家留意節目。對於獲公司力捧，他說感謝公司給予機會。

記者：林蘊兒

相關字詞﹕譚俊彥 曾展望 朱敏瀚 張振朗

上 / 下一篇新聞