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娛樂

44歲蒼井空毋懼打風性感襲港 曬廣東話派心心冧爆粉絲

蒼井空相隔12年襲港派心 喜見粉絲無忘記她

【明報專訊】日本前AV女星蒼井空婚後變得低調，將重心轉移照顧家庭和一對孿生兒子。隔別香港12年，蒼井空應邀重臨香港，昨日為尖東的全新娛樂場所擔任開幕剪綵嘉賓。蒼井空穿著鮮紅色性感吊帶長裙亮相，現場吸引逾百人圍觀，她大派心心冧粉絲。蒼井空表示再來港心情興奮，開心香港朋友仍記得她，希望可以四處觀光。

記者：林蘊兒

攝影：鍾偉茵

蒼井空來港消息傳出後，令不少粉絲期待，今次除了主持開幕剪綵儀式，同場還舉行「蒼老師是我們的粉絲見面會2025」。

昨日下午天文台掛起3號風球，無阻粉絲一睹蒼井空的風采，場所外早已聚集逾百人等候，有粉絲、市民及遊客，場面熱鬧，現場有多名警員維持秩序。

已為人母 身形樣貌保養得宜

44歲蒼井空雖然已婚及生了兒子，身形及樣貌都保養得宜。下午3時許她穿著紅色吊帶長裙現身，展現美好身段，跟在場粉絲及圍觀人士揮手打招呼，展露甜美笑容，又應要求做派心心動作，冧爆全場。之後她主持剪綵，醒獅點睛儀式則改於店內舉行，因擔心引起混亂。

「開心香港朋友仍然記得我」

蒼井空接受活動司儀Kawaii訪問，透露早上才抵港，相隔12年再來，心情特別興奮，非常開心再見到大家。她識做地應要求重複兩次用廣東話介紹自己：「大家好，我係蒼井空。」她表示結婚和成為母親後，已大概6至7年未有出席公開活動，「好開心香港朋友仍然記得我，還特別前來跟我見面」。

問到今次重臨舊地有否覺得不同？蒼井空說甫落機已見香港機場觀景不錯，雖然天氣較悶熱，卻使她重拾昔日感覺，又表示首次觀看醒獅點睛儀式，感覺新奇。

此行玩主題樂園品嘗美食

蒼井空此行來港，盼有時間完成幾件事，「之前來港都是為工作，沒時間四圍逛，希望今次可以出去觀光、到主題樂園玩和品嘗地道美食，我最想吃甜品」。她曾擔心久未露面，粉絲已遺忘她，今次在正式場合與粉絲見面互動，還可以一對一面對面交流，相信大家都會很愉快，之後她舉行粉絲見面會。「鬼王」潘紹聰也現身撐場。

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