明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

【娛樂場】仙俠劇《臨江仙》 白鹿曾舜晞前世情緣「三婚三離」

【明報專訊】白鹿、曾舜晞主演內地仙俠劇《臨江仙》，以一個宏大而奇幻的仙俠世界為背景，從淨雲宗的秀麗山川到九重天的神秘宮殿，每個場景都充滿仙俠氣息，劇中不僅呈現不同的法術和神器，還有各種奇幻生物，如守護金髓草的小猴、強大的妖獸等。

首播兩小時熱度衝破6000

《臨江仙》講述四靈仙尊花如月（白鹿飾）與大成玄尊白九思（曾舜晞飾）之間複雜而虐心的愛情故事，兩人本是同源共生的仙侶，卻因為誤會反目成仇，經歷了決裂、喪子等重重磨難，花如月似忘記了與白九思的過去，而白九思則對她懷有複雜的恨意。之後兩人逐漸發現，這一切背後隱藏着更大陰謀，最終解開誤會，攜手共渡劫難，拯救蒼生。

《臨江仙》為原創劇，開拍以來劇情高度保密，就連主演也透露不多，增加觀眾的好奇心。女主角白鹿是近年備受矚目的演員，主演多部劇集的播放量均破百億。這次她與曾舜晞組成的「花白CP」，還有何瑞賢、陳鑫海等實力派演員參演，讓不少觀眾期待。首播兩小時熱度衝破6000，成為內地本年度首播成績最好的劇集。

白鹿飾演花如月及李青月，與曾舜晞飾演白九思的愛情故事是劇中核心主線，兩人在輪迴中相遇，卻因種種誤會歷經磨難。白九思想起前世與花如月的愛恨情仇，更懷疑李青月便是花如月。白九思漸漸學會開始反思自己的行為，這段跨越輪迴的深情，讓不少觀眾為他們感揪心。有網民笑言曾舜晞飾演的白九思表面冷酷實質戀愛腦，「他愛恨交織，演活純愛戰神」、「從試探到心軟，白九思的愛藏在眼裏」。

劇情發展意想不到

《臨江仙》沒採用以往仙俠劇傳統的「三生三世」愛情模式，改以「三婚三離」為劇情主線，將現代婚戀觀融入劇集，被指是仙俠劇一個突破，讓故事更加跌宕起伏，為觀眾帶來新的觀劇體驗。早前劇組釋出了李青月與白九思三世以來的「結婚證」，曾舜晞在微博轉發：「和李青月/花如月已三婚！」被網民讚幽默。

白鹿一改傳統仙俠劇女主角的「傻白甜」形象，不但以牙還牙、事業心強，更拒絕戀愛腦，人設鮮明，獲得觀眾好評。劇情節奏明快，李青月與白九思從親親到洞房只用3集時間，其後白九思將李青月視為前世愛人花如月的替身，他想起和花如月在婚禮上深情擁吻後，對方將一把刀刺入他的心口，更指他活該！有網民指劇情發展意想不到，捅刀場面令人痛心。《臨江仙》人物關係錯綜複雜，除了李青月與白九思的愛情主線外，白九思和花如月的前世情緣，還有樊凌兒（何瑞賢飾）的嫉妒及淨雲宗師門的恩怨等多條副線互相交織，讓觀眾慢慢解開每個謎團，了解每個角色背後的故事。

《臨江仙》已在黃Viu上架

相關字詞﹕臨江仙 曾舜晞 白鹿

上 / 下一篇新聞