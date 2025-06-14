【娛樂場】仙俠劇《臨江仙》 白鹿曾舜晞前世情緣「三婚三離」

首播兩小時熱度衝破6000

《臨江仙》講述四靈仙尊花如月（白鹿飾）與大成玄尊白九思（曾舜晞飾）之間複雜而虐心的愛情故事，兩人本是同源共生的仙侶，卻因為誤會反目成仇，經歷了決裂、喪子等重重磨難，花如月似忘記了與白九思的過去，而白九思則對她懷有複雜的恨意。之後兩人逐漸發現，這一切背後隱藏着更大陰謀，最終解開誤會，攜手共渡劫難，拯救蒼生。

《臨江仙》為原創劇，開拍以來劇情高度保密，就連主演也透露不多，增加觀眾的好奇心。女主角白鹿是近年備受矚目的演員，主演多部劇集的播放量均破百億。這次她與曾舜晞組成的「花白CP」，還有何瑞賢、陳鑫海等實力派演員參演，讓不少觀眾期待。首播兩小時熱度衝破6000，成為內地本年度首播成績最好的劇集。

白鹿飾演花如月及李青月，與曾舜晞飾演白九思的愛情故事是劇中核心主線，兩人在輪迴中相遇，卻因種種誤會歷經磨難。白九思想起前世與花如月的愛恨情仇，更懷疑李青月便是花如月。白九思漸漸學會開始反思自己的行為，這段跨越輪迴的深情，讓不少觀眾為他們感揪心。有網民笑言曾舜晞飾演的白九思表面冷酷實質戀愛腦，「他愛恨交織，演活純愛戰神」、「從試探到心軟，白九思的愛藏在眼裏」。

劇情發展意想不到

《臨江仙》沒採用以往仙俠劇傳統的「三生三世」愛情模式，改以「三婚三離」為劇情主線，將現代婚戀觀融入劇集，被指是仙俠劇一個突破，讓故事更加跌宕起伏，為觀眾帶來新的觀劇體驗。早前劇組釋出了李青月與白九思三世以來的「結婚證」，曾舜晞在微博轉發：「和李青月/花如月已三婚！」被網民讚幽默。

白鹿一改傳統仙俠劇女主角的「傻白甜」形象，不但以牙還牙、事業心強，更拒絕戀愛腦，人設鮮明，獲得觀眾好評。劇情節奏明快，李青月與白九思從親親到洞房只用3集時間，其後白九思將李青月視為前世愛人花如月的替身，他想起和花如月在婚禮上深情擁吻後，對方將一把刀刺入他的心口，更指他活該！有網民指劇情發展意想不到，捅刀場面令人痛心。《臨江仙》人物關係錯綜複雜，除了李青月與白九思的愛情主線外，白九思和花如月的前世情緣，還有樊凌兒（何瑞賢飾）的嫉妒及淨雲宗師門的恩怨等多條副線互相交織，讓觀眾慢慢解開每個謎團，了解每個角色背後的故事。

《臨江仙》已在黃Viu上架