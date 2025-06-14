《女神配對計劃》曾展望冧爆葉蒨文 Babyface改歌詞向梁敏巧示愛

這集有曾公開向梁敏巧（Maggie）示愛的Babyface（黃駿濠），他報稱現職KOL、年薪超過36萬元，一開始先聲奪人向梁敏巧示愛：「唱歌搞笑我專長，你肯揀我你實變強。」梁敏巧未有反應，葉蒨文幫忙撳燈，令Babyface有出場表白機會。Babyface見梁敏巧即送「心心」，之後唱飲歌《黑玻璃》，雖唱到甩拍子，但仍唱得投入，流露自信情深眼神，唱最後一句時改歌詞為「情路背後藏～Maggie」。他又展示Man爆一面，表演拳擊，還做出Iron Man式招牌動作及配以有力眼神。其他女神被感動，葉蒨文說：「好真心呀！我好近距離見到佢嘅眼神。」梁敏巧亦讚他在各方面進步不少及「靚仔咗」。

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