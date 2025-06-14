邱傲然留港拍團綜 不覺公司大細超 黃浩然被姚焯菲叫「長輩」唔尷尬

娛樂組

Tiger表示經過一段時間綵排，整體進度理想，台前幕後團隊日前首次在舞台排練相當專業。見他身形較以往纖瘦，他解釋非刻意減重，是近來胃口一般，可能自5月開始工作繁忙，導致壓力上升有關。壓力是否源於擔心忘詞或演唱部分？他笑說：「唱歌一向是我強項，大家都知。」他與MIRROR隊友陳卓賢、邱士縉、柳應廷組「禿鷹小組」下月留港拍團綜，與早前「妹豬組」姜濤、盧瀚霆、呂爵安及李駿傑赴韓國拍攝有對比，會否感覺公司大細超？Tiger說：「總有人不愛旅行，我正是其中之一，在香港拍攝同樣開心。」是否經理人黃慧君（花姐）因應他的建議才有此安排？他說︰「未必，其他成員亦喜歡留港工作，加上眾人工作繁忙，難配合時間。出埠拍攝其實很辛苦，留港反而有時間睡覺，好玩地方一樣多。玩得開心與否，視乎隊友是誰。」

Chantel稱追求者屬陳年往事

姚焯菲（Chantel）早前透露在新西蘭留學曾有追求者，她笑稱是陳年往事，形容對方為「陳年追求者」，稱目前身邊並無追求者。Tiger聞言道：「多個人買飛捧場也不錯呀！」海兒說：「最好一家大細齊齊來支持，愈多愈好。」陳泳伽（Winka）表示今次舞台設有多個機關，大家都好小心。她本月中27歲生日，當日是休演日，已預訂慶祝場地，但她擔心近期天氣不穩，若受颱風影響需要補場，亦願意配合安排。若生日當天補場，是否影響男友慶祝安排？她笑說：「他可以改來捧場！」

連詩雅忙綵排 見女兒自責落淚

黃浩然、連詩雅笑稱跟一班年輕人合作，他們也年輕不少。黃浩然被Chantel稱呼「長輩」，他說不介意︰「自己不尷尬，尷尬就是別人！有詹瑞文老師在場，不需要我這個前輩教導一班年輕人。大家合作開心，很感恩。」他透露劇中有不少粗口對白，事前已告知來捧場的兩名兒子，「平日我在家從不講粗口，特意告訴他們爸爸在劇中會有講粗口情節，他們聽後說『嘩！正喎』﹗」

連詩雅近日忙綵排，每晚回家即倒頭大睡，已數日未與女兒好好相處。她憶述日前醒來時，見女兒仍熟睡，她在旁邊落淚，「這個月好像幾乎沒見過她，突然發現她長大不少」。她原本想帶女兒到綵排場地，增加相處時間，但丈夫陳家樂擔心她綵排時分心，加上天氣不穩有危險，最終她決定稍後才帶女兒到來。她期望《三．八》能展開巡演，笑言若能延續兩三年，到時女兒長大一點，或能明白他們的工作。