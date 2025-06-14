譚俊彥獲TVB傑出員工獎 曾志偉讚守時無架子

獎金請《新聞女王2》同事食飯

譚俊彥認為視帝獎和傑出員工獎同樣有分量和重要，感激佘詩曼、陳山聰、姚子羚、陳煒、樂易玲等拍片祝賀和愛惜他。他透露見評審委員會時，知其他候選人都是專業傑出員工，能代表藝員部感很榮幸。加入無綫近10年的他對曾志偉讚賞感受寵若驚，「志偉看着我成長，大家在外面合作過，來到TVB拍他提議的《不可能任務》，又有機會在台慶表演，多謝他看到我的努力」。他稱最欣賞藝人是汪明荃，見識她工作專業態度，對後輩的教導，是學習對象。他承諾繼續做好自己，有否加人工不是最重要，所獲獎金會請《新聞女王2》同事食飯。他相信父親狄龍會感高興，但最想向女兒炫耀，「之前奪視帝，獎座擺放一年便收藏入盒，提醒自己繼續做好。這個員工獎會放在獎座櫃，讓女兒知爸爸有幾叻」。他近期在深圳拍劇，父親節會返港跟家人慶祝。

記者：林蘊兒