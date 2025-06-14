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娛樂

無劇拍專心寫歌籌備開騷 袁偉豪：不需向公司反映

【明報專訊】袁偉豪與太太張寶兒2020年結婚，現育有一歲兒子「袁咕碌」。張寶兒早前宣布造人成功懷第二胎，前晚與袁偉豪穿著牛仔裝出席古天祥藝術展覽，同場還有馬德鐘、栢天男、張松枝等圈中好友。袁偉豪表示太太懷孕近5個月，較上次出現更多生理反應，常作嘔作悶，現在情况轉好，胃口大增，特別愛甜食與碳水化合物食物，已步入第二孕期，孕吐不適等問題逐漸紓緩。他稱有第一胎經驗，今次心情較放鬆，主力照顧兒子，每日接送上學。

拒透露第二胎性別

袁偉豪表示兒子尚未意識到快將做哥哥，太太目前專注安胎，喜歡煲劇，他亦積極接洽工作，正於大灣區物色合適場地，計劃今年舉辦音樂會，近月頻往返內地洽談相關事宜。他們已知第二胎性別，歡迎大家猜測，會選擇待孩子出生後才公布。他笑言有朋友發揮創意，建議生仔叫「袁揼朵」，生女叫「袁圈」。

「應該公司搵我傾」

袁偉豪自2020年起投身音樂創作，不僅為個人作品作曲及拍攝MV，亦參與幕後製作。他久未演出劇集，稱大家可以去問無綫總經理曾志偉及監製鍾澍佳，他沒什麼可以回答，在被動情况下只好裝備好自己，有時間就寫歌，期望今年推出兩首新歌。會否主動向公司反映，尋求演出機會？他說：「我覺得不需要，應該公司搵我傾。」

記者：劉永銳

相關字詞﹕張寶兒 袁偉豪

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