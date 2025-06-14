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娛樂

方俊減肥40磅被誤會患病 稱張偉文發燒虛弱 壓瘡好轉

【明報專訊】關禮傑與張偉文徒弟兼監護人方俊昨日到會展出席護齒健康活動。消瘦不少的方俊否認患病，稱自覺太肥，面脹兼肚凸，加上身體響起警號，有脂肪肝和體脂超標，決心減肥，戒甜和澱粉質，現在體重較全盛時期瘦了40磅，體力沒受影響，反而精神了，「之前朋友都以為我有病，但又見我很精神」。有否配合運動？他說現在要照顧張偉文，沒時間做運動。談到張偉文近况，他透露張偉文住老人院，之前一星期發燒兩次，每次發燒都要入急症室，幸好現已退燒，由他和助手輪流照顧。他稱張偉文消瘦不少，「他發燒時身體變虛弱，加上卧牀，腰有壓瘡引至皮膚潰爛，醫生也束手無策，見到他這樣我心情跌落谷底，好心痛」。他稱經朋友介紹買了一部紅外線燈，照了數次，潰爛範圍明顯減少，亦沒太多血水流出，皮膚已變回粉紅色，對他來說是很大鼓舞，「現在要幫師父增肌，煲多些湯水補充蛋白質。師父沒痛苦是我最大心願。（現在清醒？）他清醒，但不太答到問題」。

關禮傑否認陳百祥譚詠麟不和

關禮傑稍後為健康產品擔任代言人，笑稱人到中年要注重健康，「中午若吃了澱粉質，晚上就只飲湯，也會做運動，以前做一日運動就減到肥，現在要做兩日。（是否女兒關楓馨督促做運動？）剛好相反，是我督促她，她現在忙做綜藝節目沒時間做運動」。他是香港明星足球隊成員，對於傳陳百祥與譚詠麟兄弟鬧不和，他稱傳聞不是真，他們有一齊踢波、吃飯、傾偈。

記者：柯美

相關字詞﹕張偉文 方俊 關禮傑

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