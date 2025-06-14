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娛樂

張天賦訪問·短片｜為事業打拼 目標搵夠1億退休 張天賦拒異性埋身「見靚女望吓就算」

MC盼35歲掙夠過億退休 暫拒異性埋身 認擔心脫粉 寧發展地下情

【明報專訊】張天賦（MC）憑參加《全民造星II》獲亞軍晉身樂壇，出道四五年已闖出一片天兼有攞獎運，早前在十大中文金曲頒獎禮更冧莊「最優秀男歌手」。事業正處巔峰的MC曾經歷過低潮，初入行時被騙財，遭業主趕走，爸爸又因病離世，令他一度懷疑人生。現在的他目標清晰，努力做優質歌，盼35歲搵夠1億元身家便退休，照顧好媽媽，目前以事業為重，拒絕異性埋身，笑言「見到靚女望吓就算」，因擔心拍拖會脫粉，要搵平衡位，不排除發展地下情。

記者：鍾一虹

攝影：劉永銳

MC表示獎項帶來動力，也是一種壓力，不容許自己怠惰，要在產量和質量方面繼續努力，希望保持實力和人氣，「我未滿意做緊的音樂種類，想突破和創新，以及更多元化，未來想嘗試Hip Hop、三拍歌，或者不同曲風，計劃每年出一張專輯，務求讓觀眾聽到我不同的演繹」。

MC近年與馮允謙、陳卓賢、林家謙在音樂頒獎禮爭持激烈，但他沒有視他們為競爭對手，抱識英雄重英雄的態度，「大家有共同目標，都是做好音樂去刺激樂壇，讓樂壇變得豐富，所以毋須樹敵，我覺得最大對手其實是自己」。陳奕迅女兒陳康堤加盟華納唱片，MC表示有機會都想跟對方合作，認為大家是同事，只是遲與早的問題。

有經濟基礎才可養妻活兒

音樂事業帶給MC名利雙收，但回望過去感觸良多，稱初入行時曾經迷失，經多番磨練和洗禮，才知道自己的路該怎麼行，「現在清楚知道如何去完成一首歌，或者應該要以一個什麼心情去面對挑戰，又開始跟監製學做混音、編曲等後期工作，未來希望可以參與一些幕後工作」。他承認現在名與利都有，但距離35歲退休的目標仍然很遠，「我心入面是掙夠9位數字就滿意，當然愈多愈好啦！我今年29歲，想趁有氣有力畀心機達成目標，因為將來有家庭、小朋友，必須要負責任，有經濟基礎才能支持屋企人的生活」。他2023年已攻紅館開個唱，又傳收百萬酬勞擔任婚宴表演嘉賓？他笑說：「身價幾高由公司決定，大家認為我值呢個價，我當然開心啦，我已經搵到第一桶金，但投資方面不太叻，呢方面要交畀專業人士和媽媽處理。」

曾懷疑人生 受傷過後更堅強

雖然事業一帆風順，但MC面對自己的命題，也有煩惱時，幸好懂得自娛，沉澱過後就無事，「我喜歡遊車河，一邊駕駛一邊釋放負能量，可以讓腦袋休息」。 他回憶參加《全民造星II》時，正值人生最低潮，除經濟不好，租屋又遇上裝修師傅冒充業主騙財，被真業主揭發事件後，在沒通知的情况下，將他放置在屋內的所有家當掟出街，其間爸爸又患重病，愛犬又離世，「當時落緊雨，見到所有的物品散落街上，簡直懷疑人生，唯有執回家當搬去親友家中暫住，現在我一定不會讓同樣的事件再發生。不過，這是個考驗，提早讓我知道人生總會遇到不如意事，要去接受，受傷過後就要變得更加堅強，無論現在遇到什麼風浪，都覺得是小事」。

爸爸病逝打擊大「好好照顧媽咪」

爸爸病逝對MC打擊很大，形容上了一大課，自覺年少時不聽話、不孝順、不懂計劃，即使爸爸初患病不舒服的時候，自己亦沒有盡全力照顧對方，「我好自責，但無辦法，我學懂以後該如何對待身邊人，亦要策劃未來。我應承爸爸要好好照顧媽咪，我不會好似以前咁曳，跟媽媽鬧交，現在心態先照顧她，一出糧就畀家用，想買樓給她，不過她已經有樓，因以前擔心我不成才，都有瓦遮頭」。他自爆已實現了兒時夢想，買一隻名表和一輛名車獎勵自己。

認擔心脫粉 不排除發展地下情

MC表示讀中學時，感謝爸爸送結他給他，鼓勵他追夢；又稱入行時未夠成熟，犯過很多錯誤，試過失言得罪人，經過4年成長期，學懂待人接物，要警惕和規範自己，「以前喜歡出街，現在愛低調、愛回家，做每件事都會考慮清楚和慎言，擔心挑起事端」。MC先後跟MV女主角鍾卓穎（Ash）、陳映影（Santis）傳過緋聞，目前感情生活成謎。他稱工作很繁忙，連陪伴媽咪的時間也沒有，笑言媽咪投訴不關心她，「我無時間拍拖，𠵱家亦落緊閘，就好似買不到隻表，望吓就算囉！建立一個家庭或找伴侶，需有齊時間、金錢及心機三項條件」。是否擔心「脫粉」抗拒談戀愛？MC承認在粉絲與愛情之間有掙扎位，「我覺得不應該收埋一些事，拍拖本身不是壞事，是人生必經階段，但我都會顧慮，粉絲知道我拍拖可能會不開心，我暫時未找到平衡位。（遇到喜歡對象會否發展地下情？）我會，要找到平衡位才公開」。

髮型：Cliff @ Myos @moys_cliffchan

化妝：Tammy Au @tammyau_makeup

服裝：MR PORTER

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