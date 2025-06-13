【開箱】《武士撈過界》 刀仔鋸大樹 致敬時代劇

成本僅140萬港元

《武士撈過界》講述幕末武士高坂新左衛門（山口馬木也飾）激戰期間意外被雷電擊中，穿越時空來到現代，「降落」在時代劇片場，陰差陽錯成為臨時演員。高坂深明太平盛世的日本不再需要武士，但除了一身劍術他別無所長，為免餘生碌碌無為，高坂毅然選擇轉行當專門在時代劇被斬死的武師。

《武士撈過界》由獨立導演安田淳一操刀，受《屍殺片場》啟發，以2600萬日圓（約140萬港元）超低成本拍攝《武》片，當中包括其個人積蓄1500萬日圓（81萬港元）及賣車所得的500萬日圓（約27萬港元），另外600萬日圓（約32萬港元）由日本政府文化部資助。《武》片去年8月在日本上映，由最初僅幾間戲院放映，其後逐步擴大至全日本300多間戲院，票房突破10億日圓（約5400萬港元），大賺38倍，堪稱奇蹟，繼《屍殺片場》後另一刀仔鋸大樹成功的作品。《屍》片當年成本不足300萬日圓（約16萬港元），累計勁收28億日圓（約1.5億港元）。

導演演員身兼多職

《武士撈過界》成本很低，燈光簡陋、化妝髮型也從簡，多名演員幾乎沒換過髮型及服裝。全片角色僅數人，也沒有很多場景，最大特效已是高坂新左衛門被雷擊中的一幕。據悉全片工作人員約10人，導演安田淳一身兼導演、編劇、攝影、剪接及燈光等合共11職。飾演時代劇副導演山本優子的沙倉優乃，同樣身兼多職，既是副導演，又要負責場務、搬運道具及接送演員。飾演男主角高坂新左衛門的山口馬木也表示，在片場只有3名工作人員，根本沒有場記記錄「連戲」工作。演員只能靠記憶及互相提醒，確保畫面不會穿崩。當人手短缺時，演員也會幫忙搬運服裝與道具。

《武士撈過界》製作雖簡陋，故事卻流暢、有味道，沒把笑點放在時空之間的落差，只是輕輕帶過高坂被高樓大廈及高科技嚇倒；不過他一臉呆滯、木訥及遲鈍的表情，意外給觀眾帶來笑點。中段講述不只高坂新左衛門穿越到現代，在雷電交加晚上跟他對決的風見恭一郎（富家規政飾）原來也來到現代，情節有趣。

向「被殺五萬次的男人」致敬

此片描述日本獨有的時代劇文化，充滿懷舊色彩，也成看點之一。「時代劇」是以明治維新前的日本歷史為背景，描繪武士、浪人、幕府的動盪歲月。傳統的時代劇總有一群壞人圍着劍客，壞人會一個一個上前攻擊主角，並逐一被劍客斬死，死時會劇烈扭動身軀且「死不眼閉」，死狀猙獰；扮演劍客的演員例必「chok」爆揮刀及收刀。「時代劇」在日本曾非常流行，深受觀眾喜愛，近年觀眾口味轉變，「時代劇」面臨式微的命運。

戲中「高坂新左衛門」一角，正是向已故傳奇演員、被譽為「被殺五萬次的男人」的時代劇演員福本清三致敬。導演安田淳一構思《武士撈過界》劇本時，特意描述男主角成為專門在戲中「被斬殺」的武師，以此致敬福本清三。福本於2021年病逝，生前本答允飾演高坂的師父「關本老師」，最後改由對方的師弟、資深演員峰蘭太郎上陣。

總括而言，《武士撈過界》融合日本喜劇、時代劇及漫才的特色，透過臨記的奮鬥勵志故事，延續日本武士精神，主題簡單易明且暖心有趣。

上映日期：6月12日