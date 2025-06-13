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娛樂

金秀賢遭廣告商索償 7800萬物業被扣押

【明報專訊】《殺手代父》金賽綸今年2月陳屍住所，終年24歲，遺屬透過YouTube頻道「橫豎研究所」（下稱「橫豎」）公開她15歲開始跟《淚之女王》金秀賢拍拖6年的證據，後者澄清二人由2019年夏天到2020年秋天交往，強調女方已成年。其後金秀賢入稟告「橫豎」及金賽綸遺屬誹謗，卻因此事形象跌至谷底，所有代言廣告下架，面臨索償訴訟。據韓媒報道，金秀賢代言的醫學美容儀器品牌Classys，去年起用他代言旗下醫美儀器Volnewmer，爆出醜聞後終止合作。廣告商稱尚未收回30億韓圜（約1700萬港元）酬金及賠償，今年5月8日向法院申請扣押金秀賢名下物業。首爾東區地方法院上月20日受理該申請，扣押金秀賢名下其中一個巿值約135億韓圜（約7800萬港元）、位於首爾城東區聖水洞Galleria Foret豪宅，據報該單位金秀賢於2013年以40.2億韓圜（約2300萬港元）購入。

金秀賢所屬事務所承認他其中一個物業被扣押，但反駁稱「橫豎」應該為此負上全部責任，強調「橫豎」提出與金秀賢相關的指控並非事實，認為只要通過調查便能公開真相，並可恢復金秀賢的聲譽，廣告商便沒有理由繼續追討賠償，故希望盡快還他清白。另外，金秀賢方面日前亦申請扣押「橫豎」代表金世義名下兩間寓所。

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