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娛樂

Brian Wilson逝世 享年82歲 Beach Boys創始成員 《迷失巨聲》「主角」受父親醫生操控

【明報專訊】美國老牌搖滾樂隊Beach Boys創始成員及靈魂人物Brian Wilson，前日與世長辭，享年82歲，其家屬透過社交媒體公布噩耗，「我們現在無法用言語表達內心的感受。我們明白，全世界都與我們一同感到悲痛」。Brian被稱為音樂創作天才，但曾濫藥、暴食及多年來受精神問題困擾，受父親虐待及後來被心理醫生Eugene Landy操控，都為他帶來艱難人生，並且成為電影《迷失巨聲》（Love & Mercy）的故事內容。

Brian Wilson的家人未有在訃告中交代其死因，但去年初披露他患有嚴重腦退化症，其妻Melinda逝世後，他無法自理，家人向法院為他申請監護權，確保他受到適當照顧。

1960年代，Brian Wilson與兩弟Carl和Dennis、表哥Mike Love，以及好友Al Jardine組成Beach Boys，Brian創作了樂隊早期大部分作品，包括大熱的《Surfin' U.S.A.》、《California Girls》等，讚頌加州青年文化象徵：衝浪、汽車與愛情之外，他編寫的夢幻和聲，也成為樂隊的招牌風格。然而受到父親的虐待，加上吸毒、多次精神崩潰、長期隱居、抑鬱、幻聽等困擾。2007年他接受《華盛頓郵報》訪問時回望過去，「我過着非常非常艱難如被鬼魂纏繞的生活」。

1966年，Brian Wilson首次精神崩潰，雖仍是Beach Boys的創作大腦，但開始退居錄音室，獨自創作最初在商業上不算成功的專輯《Pet Sounds》，隊友尤其是Mike Love傾向音樂路向維持原有的賺錢模式。《Pet Sounds》其後被公認為Brian巔峰之作，披頭四（The Beatles）成員保羅麥卡尼（Paul McCartney）曾表示那是他們創作《Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band》的靈感來源。同年發行的單曲《Good Vibrations》同樣贏得掌聲，Art Garfunkel聽後致電拍檔Paul Simon，「我想我剛剛聽到了史上最偉大、最具創意的唱片」。

艾頓莊稱對其創作影響最大

2014年上映的《迷失巨聲》，由《斷背山》監製標普勒（Bill Pohlad）執導，正是以Brian Wilson的人生為藍本，講述他生命中兩個控制慾強的男人：父親Murry和心理醫生Eugene Landy。片中由《玩謝華爾街行動》保羅丹奴（Paul Dano）及《解密》尊古錫（John Cusack）分別扮演Brian的青年及中年時期，《自由之聲》標甘普（Bill Camp）和《滯留生》保羅基亞馬堤（Paul Giamatti）則分飾Murry與Eugene。講述Murry很早發現兒子的音樂天賦，又擔任過Beach Boys的經理人，但對兒子施以語言暴力及身體虐待，最終分道揚鑣。1970年代中期，Brian再次陷入谷底，當時其妻Marilyn找來心理醫生Eugene Landy為他治療，後者以非常方法，譬如承諾寫歌後給他吃漢堡，來鼓勵他。1983年，Brian再次濫藥及行為異常，重新聘用Eugene，他實施24小時監控療法，配合精神藥物治療，逐漸掌控Brian的生活各方面，並成為他的製作人及拍檔；1992年，Brian的家人提告終止與Eugene的合作關係。Brian曾表示Eugene救了他，但也是操控者。

不少音樂人留言悼念Brian Wilson，包括艾頓莊（Elton John），自言創作上最受對方影響，「他是音樂天才、革新的，在歌曲創作上他改變了所有人的目標，永遠改變了音樂形態。一個真正的巨人」。卜戴倫（Bob Dylan）在社交網X留言「想起這些年來聽他的作品，並欽佩其才華」。保羅麥卡尼指Brian擁有神秘的音樂天賦，令其作品充滿獨特魅力，「有幸在他璀璨耀眼的光芒下度過一段時光。我們將如何在沒有Brian Wilson的世界繼續前行，《God Only Knows》（Brian名曲，意指唯有天知道）」。

相關字詞﹕迷失巨聲 男歌手Brian Wilson

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