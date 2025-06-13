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娛樂

打官司6年無收版稅 鄧紫棋取回傳播權 重錄舊歌出專輯

【明報專訊】鄧紫棋（G.E.M.）2019年跟經理人公司「蜂鳥音樂」爆出解約風波，更鬧上法庭，官司一打逾6年，至今仍未有結果。

鄧紫棋昨日在社交平台表示因訴訟問題，已超過6年沒收到自己創作的歌曲版稅，後來根據新加入的法律團隊成員意見，終於找到方法把舊歌重錄及發行成專輯。她寫下逾2800字長文分享《IAM GLORIA》重錄專輯誕生的因由，形容是死而復活、失而復得的故事，但稱不是復仇的故事。

前公司列明著作權不屬鄧紫棋

鄧紫棋表示14歲加入香港作曲及作詞家協會（CASH），15歲遇上前公司，多年後發現合約列明她只會收到創作的歌曲版稅，著作權不屬於她，即使歌曲由她創作，仍有可能被禁止使用。2019年她與前公司就解約展開訴訟，著作歸誰仍存在爭議，前公司收到她的歌曲版稅後，因訴訟問題未曾給她一分一毫。她咬緊牙關努力累積新的曲庫，但未找到明確的法律依據，從未重錄舊歌。她曾以為可能永遠與自己的「孩子」失散，對過去的創作，只能被動，等同在死胡同裏，幸好在人生轉折中，讓她看見什麼叫「天無絕人之路」。

法律團隊新成員熟悉內地版權法

鄧紫棋表示有新加入其法律團隊的成員熟悉內地版權法，經過對所有創作調查，證明除《新的心跳》及《童話休止符》兩張專輯外，過去所有創作，均未在首次錄製或發行時明示禁止他人錄音使用，再加上她14歲加入CASH協會，她所創作的歌曲，其「公開表演」、「廣播」、「網絡傳播」等權利都已交由CASH代為管理，她與前公司簽的合約也註明這些由CASH持有的權利，全部不屬於前公司，表示無論作品著作權歸誰，傳播權等公開播放權利仍在她這邊，她終於找到合法重錄歌曲並發行。

「要相信天無絕人之路」

鄧紫棋希望自己的故事鼓勵每個走過死蔭幽谷的朋友，要相信天無絕人之路，會絕處逢生。

娛樂組

相關字詞﹕IAM GLORIA 蜂鳥音樂 鄧紫棋（G.E.M.）

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