《私家偵探》周秀娜開心「攞正牌」鬧人 古天樂棄用武指 伙劉冠廷打爛仔交

記者：林蘊兒

攝影：鍾偉茵

古仔戲中飾演落魄私家偵探「歐陽偉業」，藉調查事件成為故事主軸，因他懷疑妻子（周秀娜飾）不忠有婚外情，追查時意外地跟一宗命案扯上關聯，揭露錯綜複雜的謎團。古仔與周秀娜演感情疏離的夫妻，當中有吵架場面，拍攝前兩人約試戲練習，稱難度不大。周秀娜笑稱難得有機會，可以「攞正牌」盡情鬧古仔。平日寡言的古仔，稱開會時經常發言，但較少罵人，也很少被罵。他相信有人會將吵架當成嗜好，又知道有些父母習慣以責罵方式教導小朋友，以為可以令他們聽話，但他覺得未必行得通，「我幾肯定鬧交是不會解決到問題，只會傷感情！最緊要冷靜一吓想清楚，因大家爭執時什麼都聽不入耳，鬧來也沒有用」。

周：10幾歲拍拖被男友背叛

周秀娜自爆小時候跟人吵架一定要「拗贏」，不會顧後果，長大後發覺當憤怒時，難免講出傷害人的說話，她以往吵架對象通常是最親的家人，男友和朋友反而很少。戲中角色遭丈夫冷落，設局扮出軌引另一半追查自己。她認為如真實遇此情况，應會想辦法找出關係轉差的原因，尋求解決方法，但未試過聘用私家偵探。她自爆曾遭舊愛背叛，「那時10幾歲，目睹男友出軌，反應是衝上前問對方點解，起碼要知原因，不過事隔太耐，已記不起原因」。

劉：最快學識廣東話粗口

《私家偵探》是劉冠廷首部參演港產片，飾演表面正常但內心黑暗的警察，形容感覺很刺激，有不一樣體驗，他說：「以前拍電視劇有類似經驗，今次角色是看似正義使者，但會做出一些古怪事情，反差好大。」他稱首次見識開鏡切燒豬儀式，台灣比較簡單，只吃餅乾。他不諳廣東話，感謝劇組照顧，笑言在片場獲很多工作人員「教導」，最快學識是粗口，「因廣東話不太好，起初不敢跟老闆（古天樂）說話，怕打擾對方。有次跟大家吃飯，與老闆傾電影拍攝的事，他分享自己對演戲的一些看法，感激他給予很多寶貴建議」。

古仔：拍打戲身不由己

古仔與劉冠廷有場在泳池的激烈打鬥戲，後者笑稱知道要打「老闆」很緊張，演出時盡量忘記對方身分。拍攝過程令他驚歎，讚古仔身手敏捷，演出很精準到位。當刻劉冠廷亦提醒自己要專注，否則不小心可能會受傷。古仔表示原本有武術指導在場度動作招式，後來覺得打爛仔交無需招數，「沒有招數的動作反而是最危險，另外還有一場戲大家要互相角力，沒招式不等於自由發揮，要拍出來似沒招式是最難」。以往拍片不時意外受傷弄致傷痕纍纍，古仔未考慮日後減少拍動作片，因身不由己，「拍不拍動作戲不是由我決定，是市場和觀眾決定。本身不識武打，拍得戲多才懂掌握技巧。如之後拍《九龍城寨》續集，可以轉成文戲嗎？全是看市場需要，港產片『打』始終是好重要一環，如果沒爆炸、沒飛車、沒開槍、沒打人及不見血，觀眾似會不開心。韓國片都一樣，要見到成身血才收貨，這些觀念好難改，但都要慢慢改」。

呻市道差不敢放假

古仔跟劉冠廷合作後，發覺對方優點是少說話，專心演戲。他試過跟比較健談的年輕一輩合作，彼此缺少共同話題，承認有代溝也不出奇。身為老闆，他表示拍戲以外還有很多公事要處理，連休息時間也不多，有時間也用來看電影或吸收其他資訊。會否放慢步伐或放大假休息？他感嘆經濟環境欠佳，電影市道亦不見得好，因此不敢放假，開始計劃部署未來幾年的路應該怎樣行。

場地提供：The Mira Hong Kong

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