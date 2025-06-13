區瑞強伙Vincie 7月大會堂開騷 邀吳大強李佳唱盡經典英文歌

兒子區昕進任監製兼嘉賓

區瑞強表示香港大會堂是他成長的地方，當年讀中三首次在該處表演後便愛上這地方。他與Vincie合作15年，這次演唱會亦是兩人的紀念。他形容Vincie是最佳拍檔，認識對方時已覺得很有潛質，彈得一手好鋼琴及有一把靚聲。Vincie感激區瑞強不停給予機會，讓她有機會出唱片及舉行個人演唱會。區瑞強稱今次演唱會主要演繹經典英文歌，兒子擔任嘉賓外，亦是演唱會監製。問是否不用支付薪金？區昕進笑稱希望今次有。區瑞強表示怎會沒有，付少一點，都會被說是否忘記一點東西。

李佳不擔心被「中3生」搶工作

《中年好聲音3》三甲及其他參賽者近期成為焦點，問李佳與吳大強會否擔心被搶去工作？李佳表示工作量一向差不多，《中年3》剛完結，「中3生」自然會有不少工作，覺得做好自己便可以，都想跟「中3生」合作。問想跟誰合唱？他們均說李金凱。李佳稱之前在肥媽生日會跟對方合唱，李金凱唱英文歌很好，低音很美，希望有機會在舞台上合作。吳大強大讚李金凱是生命鬥士，就算有缺陷也樂觀面對，對應問題也答得到位。他稱商演比之前更多，又讚「中3生」唱得好，覺得《中年好聲音》已是一個品牌。

記者：劉永銳