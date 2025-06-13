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娛樂

梁洛施戀內地導演馬浴柯 手拖手行街甜蜜曬愛

【明報專訊】36歲梁洛施去年11月跟內地導演兼男演員馬浴柯傳緋聞，近日兩人被拍到在街上手拖手約會的片段，見他們在路上毫不避嫌，面帶笑容有說有笑，與一般熱戀中的情侶無異，看來感情非常穩定。

去年爆出戀情

梁洛施曾與富商李澤楷相戀，並為對方誕下3個兒子，於2011年宣布分手。梁洛施多年來一直專心照顧兒子，間中演出電影，鮮有緋聞。去年梁洛施被網民影到與馬浴柯現身北京咖啡店，因而爆出新戀情。當時有網民表示在北京偶遇兩人拖手，寫道：「在順義的梧桐咖啡店，離開咖啡店的時候，他們手牽手走的。」當時照片中梁洛施跟馬浴柯只是在咖啡店門外的椅子並排坐着傾偈，另一張照片是兩人跟另一男子站着傾談，未見梁洛施跟馬浴柯牽手。緋聞傳出後，另有網民指去年8月馬浴柯曾被拍到與一名長髮戴cap帽、口罩的女子一起，外形跟梁洛施相似，猜測他們已相戀一段日子。

馬浴柯憑《掃毒》獲獎

45歲馬浴柯曾演出張紀中監製的電視劇《天龍八部》，飾演「游坦之」受注目。2013年他在電影《掃毒》演反派毒販「段坤」，獲得觀眾好評，並憑《掃毒》獲第32屆大眾電影百花獎的最佳新人獎。他近年任導演，自導自演《怒潮》及《重生》，與影帝張家輝、台灣藝人阮經天合作，票房與口碑不俗。

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