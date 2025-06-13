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娛樂

TVB小生花旦雲集廣州 郭柏妍食物敏感康復回復靚樣 張曦雯新劇演大反派：癲要癲到最盡

張曦雯《璀璨之城》演大反派 惡鬥高Ling：癲就癲盡佢

【明報專訊】無綫電視昨日於廣州舉行「TVB內聯外通新篇章——大灣區影視華采發布會」，多名高層率領20多名小生、花旦出席，會上分別與5家企業簽署合作備忘錄，開啟新的合作框架協議。當中無綫與騰訊視頻將聯合製作金庸武俠小說《笑傲江湖》，是無綫多年來再次改編金庸作品。眾藝人對公司開拓大灣區市場，期待帶來更多演出機會。

記者：林蘊兒

攝影：鍾偉茵

無綫非執行董事兼董事局副主席黎瑞剛、行政主席許濤、總經理（節目內容營運）曾志偉及總經理（商務營運）蕭世和主持啟動儀式。其他高層還有曾勵珍、樂易玲等，聯同多名視帝視后、藝人及歌手，包括陳豪、馬國明、陳展鵬、高海寧，張曦雯，龔嘉欣、譚俊彥、張振朗、郭柏妍、劉穎鏇及黃博等出席，麥美恩與陳貝兒擔任大會司儀。

TVB與騰訊聯合製作《笑傲江湖》

會上無綫與內地5家企業簽署合作備忘錄，其中騰訊音樂娛樂集團與無綫宣布深化大灣區全方位戰略合作，探索「音樂+影視+科技」的創新商業模式。無綫附屬公司77工作室與騰訊視頻簽署「影視劇集聯合製作合作框架協議」，除之前公布的《玫瑰戰爭》，還將聯合製作金庸武俠小說《笑傲江湖》劇集，是無綫相隔多年再改編金庸作品。

張曦雯一劇接一劇成劇后，剛拍完《俠醫》，緊接到珠海拍新劇《璀璨之城》，她的角色是做盡壞事的大反派，認為癲要癲到最盡，與《俠醫》的好人角色反差好大，好期待演奸角。

高海寧：不同地方取景有助投入角色

藝人對公司開拓大灣區市場感期待，望帶來更多演出機會。高海寧表示《新聞女王2》在前海取景，《璀璨之城》去澳門拍攝，不同地方的氛圍讓她更容易投入角色。朱敏翰期待《飛常日誌》新一輯能以廣州白雲機場為故事背景，劉穎鏇拍手贊成。

高海寧早前在社交平台嬲爆投訴搭飛機返港行李延誤，影響到內地工作。她表示行李內有要歸還的品牌贊助服裝，拍劇連戲衫及濕疹皮膚專用化妝品，計劃被打亂影響工作，等兩日才取回行李，航空公司有道歉，但下次不敢將行程安排得太緊密。

陳豪拒拍真人騷 馬國明暗示生馬B

陳豪近年除拍劇和宣傳，亦參與直播帶貨、拍廣告、拍視頻短片及參與綜藝節目，爭取攻內地市場。最近他與太太陳茵媺拍內地綜藝節目受歡迎，但他覺得不太習慣，因想保護私隱，不想太公開。

陳豪表示多年前曾有人斟他們與子女上節目，覺得不安全推掉，他不會考慮拍真人騷，不想暴露太真實一面，例如不會公開與太太首次接吻的地方，「自己不擅唱歌跳舞，不想出醜，與太太想法一致」。馬國明敢與太太湯洛雯合唱，又常互讚曬恩愛。陳豪笑說不及馬國明「放」肆，這方面輸給對方。

馬國明將與湯洛雯夫妻檔到馬來西亞出席活動，感到開心。他們結婚年多，問到何時造人？他說：「我姓馬但生肖屬虎，肖馬和肖豬的BB都同我好夾。」似暗示明年生馬B。他與陳豪搭膊合照，問想不想學陳豪做爸爸？他笑言：「會向他學習。（準備做爸爸未？）未，隨緣啦！」

陳展鵬稱身體狀况良好可追多個

郭柏妍早前因嚴重食物敏感引起面腫、眼腫，氣管收縮唞不到氣等症狀，昨日已回復靚樣。她稱第一次那麼嚴重，未知是哪種食物引起敏感，當日媽媽陪入院，打針後已消腫，現需服用抗敏藥物，稍後接受敏感測試。她稱嚇壞媽咪，自己最擔心影響拍劇。

陳展鵬近年因拍劇常到佛山和深圳等地拍外景，亦常返內地宣傳，之前在廣州開演唱會，8月中移師佛山演出。他談到太太單文柔早前患病眼睛發炎，面和頸部腫脹，是感染過濾性病毒，加上天氣轉變，引致身體不適，病毒走落牙骱，幸好小病是福，已沒事。他盡丈夫責任悉心照顧，經過今次太太患病，夫妻一起接受身體檢查，他身體狀况良好，膽固醇沒超標，笑言可以拍更多電視劇和再生小朋友。

黃博稱未出糧 不清楚掙多少

《中年好聲音3》冠軍黃博與《聲夢傳奇》歌手林智樂、黃洛妍即場獻唱。密密接工作的黃博不明白豬籠入水意思，稱暫未出糧，不清楚掙多少錢。她指工作不以錢為首要考慮，盼有不同嘗試。她與丈夫租屋住，暫未計劃置業。有報道張與辰身邊有相處多年的同性密友，參賽期間常陪伴出入。黃博表示不清楚，在比賽後台多數只見到歌手，現在各有各忙，工作時才碰面，私下較少見面。

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