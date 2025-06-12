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娛樂

【娛樂場】新歌《SSR》 PER SE以抽卡比喻「每當變幻時」

【明報專訊】Stephen與Sandy組成的情侶樂隊PER SE近日推出今年首支單曲《SSR》，歌名以遊戲中的「特級超稀有卡」（Superior Super Rare）比喻人生，抽到抽不到，世界自有定數，願我們掌握手上擁有的，總會柳暗花明。PER SE去年完成校園音樂企劃，原定今年初跟香港節慶管弦樂團在香港大會堂音樂廳舉行音樂會，但樂團突然收香港大會堂通知，需要關閉音樂廳做「必要檢查及維修」而取消演出。

PER SE表示新歌概念與他們自身經歷相關，「今年年頭面對好多唔如意的事，咁啱嗰陣玩緊手機遊戲《Pokémon Card》（《Pokémon Trading Card Game Pocket》），抽到自己好鍾意、好稀有嘅卡，發現其實好多嘢唔係自己控制，不如focus喺當刻」。因此啟發他們以「抽卡」做比喻，未必每次會得到自己渴求的事物，但只要繼續向前，總有日會得到自己想要的結果。

per se「長大」變PER SE

新歌demo最初以扭蛋的日文譯音Gacha命名，直到與填詞人Oscar（李文曦）討論後，一致認為《SSR》更能表達歌曲主題，帶出生活如抽遊戲卡牌般，充滿未知，即使未能抽到稀有的卡，亦要「做好自己」，最終決定取名《SSR》。喜歡日本文化的PER SE一直希望嘗試以全動畫製作MV，今次終得償所願，Stephen說：「扭蛋、抽卡通常同動漫角色有關連，今次係首快歌，覺得好襯用動畫製作MV。」

生活中面臨不可控制的事，改變了PER SE的創作模式，Stephen承認以往看重連貫性，會先構思大主題後才慢慢創作每一首歌，現在跳出舊有框框，比較即興、好玩。《SSR》同時象徵新一章開始，改變更延伸至組合名稱，由per se「長大」變成PER SE，同時採用了新設計的logo。二人解釋改名由來是他們觀看音樂節時，發現不少樂隊都使用全大楷，好像更有「氣勢」，今年成軍12年，是時候揭開新章節，Sandy笑說：「以往我們同粉絲都好堅持用細楷，𠵱家都有啲唔慣。」

扭蛋限定店 樂迷體驗「未知」

為讓大家一同感受「未知」，PER SE特意將MV的動畫角色設計成鎖匙扣，並於荃灣愉景新城與海港城設《SSR》主題裝飾扭蛋限定店，讓歌迷聽歌後用扭蛋的方式親身體驗，「有時候會抽到不合心意的角色，甚至不停抽到重複的東西，又或是與朋友交換，換取自己喜歡的卡」。要是有歌迷連續扭出重複的角色，Stephen笑言不好意思，這正好代表《SSR》，「好多事我們控制不到，這正是扭蛋的樂趣和是次活動背後的概念」。

相關字詞﹕娛樂場： PER SE 《SSR》

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