群星賀59歲生日 葉子楣自爆胞姊反對復出

葉子楣表示搞大型生日會只希望大家開心，與好朋友食飯相聚，透露胞姊是唯一敢罵她的人，兩年前復出，曾被對方批評為何要再出來被人指指點點，應該收埋自己。她跟胞姊說做這行已習慣被人影，覺得不會獲全部人鍾意，「我記得周星馳都畀人批評過，不過佢答咗6個字『佢未了解我啫』」。

葉子楣認為是別人不了解她的性格，覺得「我就係我」，不用解釋做回自己最開心，「一直心存5個心，對人要真心、對自己有信心、做事要有決心，最重要係懂得將心比心。我相信對人好一定會有回報，好似這晚咁多嘉賓著到咁靚來參加我的生日會，好感動，是我最好的回報同最大感恩」。她的生日願望是心想事成，要什麼有什麼，今年已很好，希望明年更加好，大家愈來愈好。

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