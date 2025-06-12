明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

群星賀59歲生日 葉子楣自爆胞姊反對復出

【明報專訊】葉子楣日前舉行「華麗相聚之夜」派對提早慶祝59歲生日，大批圈中好友到賀，包括胡楓、陳欣健、黃玉郎夫婦、樂易玲、麥當傑、夏文汐、文雪兒和李思捷等。宴會開始前，熒幕播出葉子楣從小到大的照片剪輯成的短片，陳欣健上台致辭稱葉子楣為人大情大性，生活和職業亦大起大落，曾被外界以貌取人，憑努力在娛樂圈闖出成績。在事業如日方中時，因愛情放棄名利，與摯愛過平淡生活；摯愛早年離世，她堅強面對、珍惜當下。

葉子楣表示搞大型生日會只希望大家開心，與好朋友食飯相聚，透露胞姊是唯一敢罵她的人，兩年前復出，曾被對方批評為何要再出來被人指指點點，應該收埋自己。她跟胞姊說做這行已習慣被人影，覺得不會獲全部人鍾意，「我記得周星馳都畀人批評過，不過佢答咗6個字『佢未了解我啫』」。

葉子楣認為是別人不了解她的性格，覺得「我就係我」，不用解釋做回自己最開心，「一直心存5個心，對人要真心、對自己有信心、做事要有決心，最重要係懂得將心比心。我相信對人好一定會有回報，好似這晚咁多嘉賓著到咁靚來參加我的生日會，好感動，是我最好的回報同最大感恩」。她的生日願望是心想事成，要什麼有什麼，今年已很好，希望明年更加好，大家愈來愈好。

娛樂組

相關字詞﹕葉子楣

上 / 下一篇新聞