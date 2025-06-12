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林芊妤抽羊水 卧牀等報告 6歲子陪伴安慰渡難關

【明報專訊】林芊妤（Coffee）早前宣布再懷孕，接受進階版無創胎兒DNA「T21測試」檢查，發現BB染色體13出現邊界情况，擔心到哭成淚人。她在另一醫生建議下提早照胎兒結構，報告顯示胎兒的腦部、血管流、眼鼻耳和身體各方面正常，但她未放心，想抽羊水進一步確定胎兒沒問題，不過抽羊水檢驗有早產或流產風險。

出血抽羊水增流產風險

林芊妤日前出席活動表示接受醫生建議再做多一次測試，若報告結果無問題就不用抽羊水。她昨日在社交平台透露周一（9日）再收到T21的報告：「上次係borderline，今次結果係positive……心很累，因為T21話我有事，panorama話我無事。噚（前）日最後都係決定抽羊水，𠵱家瞓喺牀到等待結果嘅時間好漫長，心情好忐忑，做咩都無心機，仲有幾多日我先知最終結果？但其實等到𠵱家都只係過咗一晚，如果判我死刑不如速戰速決，好辛苦好難受。」

林芊妤稱可能這一胎發生太多事，一直佗得不穩及出血，加上出血還要抽羊水，醫生好擔心她會流產，叫她要乖乖在牀上休息數天。6歲兒子翟德彥（彥彥）在她休息時一直陪伴在側和送上安慰，林芊妤說這兩天雖然好難過，但兒子說話令她好感動，說不鍾意見到媽咪喊，不鍾意見她為肚入面的BB這麼辛苦，就算最後BB沒有了都不緊要，不要不開心，最緊要身體健康，囝囝還跟她說：「你喊我會拎紙巾畀你攬住你，你想食嘢我會拎嚟餵你，你想飲水我會斟水畀你，你想去廁所我就扶你。」林芊妤稱育有彥彥是她最大的福氣，又感謝大批網民為她打氣和祝福，「如果呢個BB最後可以順利出世，你哋全部都會係BB嘅契媽，因為呢個小朋友係喺祝福下而出世，多謝你哋對我哋嘅關心」。

娛樂組

相關字詞﹕林芊妤（Coffee）

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