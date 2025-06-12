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娛樂

陳山聰想訪關西見識女士禁地 阮浩棕日食4餐愈拍愈脹

【明報專訊】陳山聰、阮浩棕與陳方藤前晚出席主持無綫節目《人生美食地圖-東京篇》飯局，剛從美國登台回港的陳山聰甫落機即趕來，表示飯局是他的主意，因與團隊拍得很開心，想慰勞他們，同時想箍住一班幕後人員再「添食」，原班人馬拍關西篇，繼續man's talk，邊揸車邊食。會否加入女生？他說：「話明man's talk，當然不會加入女生，加入女生與公司過往的旅遊節目沒分別。」陳山聰認為拍美國篇亦可，不過美國的食物分量很大，在美國登台時，朋友買龜苓膏給他清熱，分量是一盤年糕般大。若拍關西篇會否走訪女士禁地？他笑言也好：「後生時無錢去見識，現在去日本旅行都是與太太、兒子同行，更加不會去見識。」

陳山聰稱今次在東京拍節目甚受日本女生歡迎，獲讚靚仔，他笑說：「只吸引熟女，還有受食店老闆歡迎，要求我在紙板上簽名。」陳山聰表示7日行程緊密，每日吃足4餐，肥了不少。阮浩棕有同感：「觀眾可以留意我身形會愈來愈脹，日本的食物實在太好味，一公斤魚生飯我一個人吃光，不過挑戰超大碗拉麵失敗收場，因分量多到3個我都吃不完。」阮浩棕稱今次經過聊天更認識自己，以前拍劇為主，想追求完美太謹慎，被網民說太做作，今次毫無準備下拍飲食節目，拋開枷鎖，反而更真實。

記者：柯美

相關字詞﹕人生美食地圖-東京篇 陳方藤 阮浩棕 陳山聰

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