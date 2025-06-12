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娛樂

陳懿德稱母讚羅天宇好仔 戴祖儀被嘲跟愛犬一樣猴擒

陳懿德唔介意情侶檔吸金 爆媽咪讚羅天宇心地好又孝順

【明報專訊】陳懿德、戴祖儀和游嘉欣昨日帶同愛犬出席無綫新節目《寵你一世》記者會，陳懿德被拍到與媽媽跟緋聞男友羅天宇同枱食飯有傾有講，回應時緊張冒汗，承認媽咪與羅天宇熟稔是好朋友，會私訊聯絡，解釋當時面露愁容因沒化妝及忙做司儀功課，「是我介紹媽媽跟羅天宇認識，他們好好傾，傾到我就快叫羅天宇做uncle。媽咪覺得他幾好，是心地好又孝順的男仔」。羅天宇過了未來岳母一關，陳媽媽是否對二人的戀情開綠燈？陳懿德甜笑說：「有讓我們做好友繼續一齊食飯囉。」

羅天宇過去緋聞多多被封「女神收割機」，陳懿德稱母親沒有太八卦，只抱觀眾心態看，認識羅天宇後變好友，證明對他印象沒受影響。她不介意與羅天宇情侶檔接工作。問到如何形容與羅天宇的關係？陳懿德說：「等待一齊接工作的拍檔，不排除日後接到工作，關係可能不同。」

戴祖儀愛犬台上表現熱情，未有理會主人指令，不停「追索」游嘉欣的狗女，完全不受控制，司儀許文軒取笑狗仔與主人一樣性格猴擒。戴祖儀反駁稱愛犬平日好乖，只是出席活動太興奮想識新朋友，又說狗仔似她有要求和揀飲擇食。早前她自爆有瘋狂追求者，透露已斷絕跟對方聯絡，沒發展下文，不想給別人抱假希望，「我十分宅女又有『社恐』，不敢跟陌生人約會，最好與大班朋友一起較放心，身邊朋友都有介紹」。

游嘉欣自嘲吸引力比愛犬低

游嘉欣笑稱愛犬比她受歡迎，追求者肯定比主人多，很受其他寵物和人類歡迎，「我的吸引力相對太低，只限亞洲人，外國人會覺得我外形太圓碌碌不合適。以前放狗試過被陌生人搭訕傾動物話題，未有趁機發展寵物情緣」。

記者：林蘊兒

攝影：劉永銳

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