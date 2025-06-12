陳懿德稱母讚羅天宇好仔 戴祖儀被嘲跟愛犬一樣猴擒

羅天宇過去緋聞多多被封「女神收割機」，陳懿德稱母親沒有太八卦，只抱觀眾心態看，認識羅天宇後變好友，證明對他印象沒受影響。她不介意與羅天宇情侶檔接工作。問到如何形容與羅天宇的關係？陳懿德說：「等待一齊接工作的拍檔，不排除日後接到工作，關係可能不同。」

戴祖儀愛犬台上表現熱情，未有理會主人指令，不停「追索」游嘉欣的狗女，完全不受控制，司儀許文軒取笑狗仔與主人一樣性格猴擒。戴祖儀反駁稱愛犬平日好乖，只是出席活動太興奮想識新朋友，又說狗仔似她有要求和揀飲擇食。早前她自爆有瘋狂追求者，透露已斷絕跟對方聯絡，沒發展下文，不想給別人抱假希望，「我十分宅女又有『社恐』，不敢跟陌生人約會，最好與大班朋友一起較放心，身邊朋友都有介紹」。

游嘉欣自嘲吸引力比愛犬低

游嘉欣笑稱愛犬比她受歡迎，追求者肯定比主人多，很受其他寵物和人類歡迎，「我的吸引力相對太低，只限亞洲人，外國人會覺得我外形太圓碌碌不合適。以前放狗試過被陌生人搭訕傾動物話題，未有趁機發展寵物情緣」。

記者：林蘊兒

攝影：劉永銳

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