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娛樂

【開箱】《妖惑心計》 嘲諷富人 同情妖女

【明報專訊】集合金像影后茱莉安摩亞（Julianne Moore）、《奪命狂DATE》美瑾法希（Meghann Fahy）、《龍之家族》美莉艾葛（Milly Alcock）、《渾身是勁》奇雲貝根（Kevin Bacon）主演的《妖惑心計》（Sirens），上月底在影視串流平台Netflix上架後，連續兩周成為英語節目收視榜冠軍，在爛番茄評論網站綜合62篇文章，得分76%，成績亦不俗。

《妖惑心計》講述Devon（美瑾法希飾）獨力照顧患有早期腦退化症的父親Bruce（標甘普飾），不勝壓力，致電及傳短訊給在外工作的胞妹Simone（美莉艾葛飾）求救，久未回覆，卻收到對方送來的豪華果籃，Devon怒極，於是到偏遠小島找尋在當地為豪門闊太 Michaela（茱莉安摩亞飾）擔任私人助理的Simone。抵達後發現胞妹與Michaela關係非比尋常，Simone對主人崇拜有加。Michaela的丈夫Peter（奇雲貝根飾）來自世家富戶，也是證券集團老闆，整個小島都是他的物業。Michaela婚前任職律師，出嫁後致力保護動物工作。Devon到訪時，正是他們一家要舉行一連數天的派對及籌款晚會。Devon對豪門生活看不順眼，認為他們虛偽造作，更感覺Michaela行徑如邪教教主；又發現管家、保安、傭人、廚師等，都不滿Simone，後者卻跟富三代Ethan（格倫豪爾頓飾）暗地交往，當Peter夫婦得悉此事，Simone害怕被解僱，瀕臨崩潰，更忽然失蹤。

《女傭浮生錄》編劇新作

《妖惑心計》改編自莫莉梅薩拉（Molly Smith Metzler）的舞台劇《Elemeno Pea》，她亦身兼《妖》劇編劇、監製及創作人。對比她的前作《女傭浮生錄》，有真實事例參照，以單親媽媽逃離家暴噩夢及重建生活為主軸，《妖》則以「離地」階層為核心，透過Devon視角，全是對富人的諷刺，尤其所謂old money的世家大戶。莫莉受訪時談及此劇提出的問題，「能否改變自己的出身？會改變本性嗎？尤其在美國，即使你突然變得富裕，但階級呢？能否改變自己的階層？有沒有人能真正改變原來的自己？」原劇名Siren，可指希臘神話中用迷人歌聲引誘水手觸礁的女人，莫莉認為那只是水手的角度，但從沒有人從女人的角度出發。

劇中Devon和Simone經歷悲慘童年，母親慘死，Simone在不同的寄養家庭中長大，一直想擺脫原生家庭，她覺得為超級富豪打工開啓了逃生門，結識Ethan之外，還抓緊成為Peter另一半的機會。她憑青春美色、醒目體貼力爭上游，就是女妖嗎？正如她最後對Devon剖白，自己從沒主動搶別人的丈夫。最後一集她悉心打扮準備陪Peter出席宴會，曾跟她針鋒相對的管家Jose，也稱讚她漂亮，完全是有關地位逆轉的諷刺。在渡輪上Devon遇見Michaela，上前和解之外，也為曾罵後者邪教、謀殺等罪名摯誠道歉。Michaela慨嘆以前還是Peter的太太，隨便說句話，不用探究意思，必定有其他闊太鸚鵡學舌，意思是別人「擦鞋」，也是看在她的人妻身分。此劇講窮富階級之別，亦同情所有被妖魔化的女性，包括先後當第三者的Michaela與Simone。

男角全不討好

反而劇中男角幾乎全在剝削女性，富甲一方的Peter固然是其中之一，求婚不遂的Ethan也自以為是的擺佈Simone；Raymond跟Devon的藕斷絲連，同樣是有害關係。

《妖惑心計》只有短短5集，3名女主角的演出最受傳媒讚賞，影后級的茱莉安摩亞演高冷闊太，毫無難度，不少網民更驚嘆已64歲的她，如何可保持凍齡而不帶「膠」味；更值得留意的其實是扮演Devon的美瑾法希，早前她由到演到尾的《奪命狂DATE》，面對多部大片強敵當前，票房落後，錯不在她；今次演浪蕩、直率又痛惜家人的女子，不論悲喜劇情她都交足貨，只等待適合作品給她爆紅的機會。

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