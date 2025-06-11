RM吹色士風V收花賀退伍 BTS待本月全員團聚 籌備新專輯世巡

文：蘇珮欣

BTS成員RM及V服兵役18個月，事務所日前呼籲粉絲不要前往江原道春川軍營，兩人昨早離開時，仍有數百粉絲到場，當中更有不少人來自澳洲、巴西等地。

RM與V甫見面即來個深情擁抱，接着RM拿起色士風演奏《名偵探柯南》主歌曲，兩人獲贈鮮花，並向傳媒及粉絲敬禮。RM去年也曾在隊友Jin退役時吹色士風祝賀，昨日再次演奏，場面有趣。

RM表示當兵期間與家人及朋友變得更加親近，在軍隊中度過有意義的時光。V稱在軍中重新塑造身體及心靈，找回自己。兩人不約而同表示希望盡快跟粉絲見面，也感謝大家等待他們一年半，稱現時最想上台表演，承諾會以BTS的名義繼續努力。受訪期間咪高鋒鬆脫掉落，RM即說出BTS名曲《Mic Drop》，展現機智風趣一面。

返公司開直播談兵役生涯

RM與V離開軍營後即住事務所HYBE大樓，透過應用程式Weverse直播，大談軍中生活。RM表示最近在軍中沒吃午餐，走去跑樓梯，退伍前一晚凌晨2時躺在牀上感觸落淚，「17歲當練習生，在宿舍與30人一起生活，當兵時覺得像再次成為練習生」。他又謂入伍後從沒被上級訓示。V稱退伍時沒有哭，在軍中經常與同袍聊天，談及夢想並互相打氣，是與眾不同的體驗。V透露當兵期間一周運動6天，身體變健康，「入伍前體重151磅，高峰期182磅，現在162磅」。

直播期間Jin驚喜現身

直播期間隊友Jin驚喜現身，囑咐RM與V先休息一天，之後開始要努力工作。身為BTS隊長的RM透露他們已有計劃，請粉絲多等一會，很快會有新動向，「BTS最後一次演出是2022年10月，我們休息夠了，已經充好電，會讓大家知道我們回來了！」

刺激HYBE股價上升

BTS成員Jimin及柾國將於今日（11日）退伍，Suga則於本月21日解除公益兵身分。隨着7名成員全部完成兵務，BTS終可全員回歸樂壇。韓媒報道，本月13日是BTS出道12周年，HYBE在京畿道高陽巿舉辦「BTS FESTA」大型展覽，成員不排除驚喜到訪；同日成員J-Hope在高陽巿體育場舉行《Hope on the Stage》演唱會，隊友很大機會撐場。韓媒指BTS會親自策劃新專輯，之後會舉行世界巡迴演唱會。隨着BTS回歸樂壇日子逼近，HYBE股價昨升2.3%至30.9萬韓圜（約1775港元），刷新逾3年來高位。